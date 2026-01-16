El equipo de Kia estará presente para compartir información sobre su portafolio de vehículos, incluyendo opciones de movilidad, tecnología, diseño y seguridad

Kia participa en el Family Fest Chiriquí Mall con una exhibición de vehículos dirigida al público general. Durante el evento, los asistentes podrán conocer de primera mano algunos de los modelos más recientes de la marca y explorar sus principales características.

A lo largo de los días del festival, el equipo de Kia estará presente para compartir información sobre su portafolio de vehículos, incluyendo opciones de movilidad, tecnología, diseño y seguridad, así como para atender consultas de los visitantes interesados en la oferta de la marca.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.