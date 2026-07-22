Sebastián Guerra suma un nuevo aliado fuera de la pista: La Prensa

Corporación La Prensa anunció la incorporación del piloto Sebastián Guerra como aliado deportivo, como parte de su compromiso con el impulso y la difusión del talento panameño.
Guerra se ha destacado en el automovilismo nacional por su desempeño en pista y por conquistar el campeonato nacional de la categoría GTS Jr. del GT Challenge Panamá, además de competir y ser campeón en carreras de Karting a nivel nacional e internacional desde los 4 años de edad, logros que reflejan su disciplina, preparación y crecimiento dentro del deporte motor.
A través de esta alianza de comunicación, Corporación La Prensa contribuirá a fortalecer la visibilidad de su trayectoria, sus competencias y sus próximos desafíos, acercando al público las historias, resultados y experiencias que forman parte de su desarrollo como piloto.
Con esta iniciativa, la organización continúa ampliando los espacios de comunicación dedicados a reconocer el esfuerzo, la constancia y el talento de los deportistas panameños, además de promover disciplinas que mantienen una comunidad creciente de aficionados.