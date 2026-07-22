Sebastián Guerra suma un nuevo aliado fuera de la pista: La Prensa

La alianza busca fortalecer la comunicación y visibilidad de la trayectoria deportiva del piloto Panameño Sebastián Guerra

Corporación La Prensa anunció la incorporación del piloto Sebastián Guerra como aliado deportivo, como parte de su compromiso con el impulso y la difusión del talento panameño.

Guerra se ha destacado en el automovilismo nacional por su desempeño en pista y por conquistar el campeonato nacional de la categoría GTS Jr. del GT Challenge Panamá, además de competir y ser campeón en carreras de Karting a nivel nacional e internacional desde los 4 años de edad, logros que reflejan su disciplina, preparación y crecimiento dentro del deporte motor.

A través de esta alianza de comunicación, Corporación La Prensa contribuirá a fortalecer la visibilidad de su trayectoria, sus competencias y sus próximos desafíos, acercando al público las historias, resultados y experiencias que forman parte de su desarrollo como piloto.

Con esta iniciativa, la organización continúa ampliando los espacios de comunicación dedicados a reconocer el esfuerzo, la constancia y el talento de los deportistas panameños, además de promover disciplinas que mantienen una comunidad creciente de aficionados.