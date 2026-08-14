La Prensa y SKAPA renuevan su alianza para impulsar el kartismo panameño

A través de esta alianza, Corporación La Prensa continuará acompañando a SKAPA en la difusión de sus principales competencias y proyectos.

Corporación La Prensa y SKAPA reafirman su compromiso con el desarrollo y la difusión del automovilismo nacional, renovando su alianza para la temporada 2026-2027 y fortaleciendo una plataforma que busca dar mayor visibilidad a los pilotos, competencias y nuevas generaciones del kartismo panameño.

La renovación se da tras el cierre de la temporada de verano de las IAME Series 2026, que culminó con una jornada de reconocimientos a los pilotos más destacados de cada categoría. Campeones y subcampeones fueron premiados luego de meses de intensa competencia, en una campaña marcada por la preparación, el espíritu deportivo y el surgimiento de nuevos talentos.

A través de esta alianza, Corporación La Prensa continuará acompañando a SKAPA en la difusión de sus principales competencias y proyectos, acercando las historias de los pilotos y el crecimiento del kartismo a nuevas audiencias a través de sus distintas plataformas.

El calendario continuará con nuevos desafíos en los próximos meses. Septiembre y octubre marcarán el inicio de las competencias de invierno, antes de uno de los eventos más importantes del año: el IAME Panamerican Championship Panamá 2026, que reunirá en diciembre a pilotos de distintos países de América.

La celebración del Panamericano representa además una oportunidad para proyectar a Panamá como escenario de competencias internacionales de kartismo y para que los jóvenes pilotos locales puedan medirse con talentos de la región.

Con la renovación para 2026-2027, Corporación La Prensa y SKAPA consolidan una alianza que va más allá de la cobertura de las carreras, apostando por acompañar el crecimiento del deporte motor, visibilizar a sus protagonistas y contribuir al desarrollo de la próxima generación de pilotos panameños.