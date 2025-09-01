Lanzamiento del nuevo Hyundai Creta 2026

Durante la presentación, los representantes de Hyundai Panamá destacaron que el lanzamiento del Creta coincide con un momento clave para la marca, ya que Hyundai es Patrocinador Oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá.

El pasado jueves 28 de agosto, Hyundai Panamá realizó con gran éxito el lanzamiento oficial del nuevo Hyundai CRETA en su sucursal de Transístmica. El evento reunió a clientes, medios de comunicación e influenciadores, quienes fueron los primeros en conocer de cerca las innovaciones y atributos de este modelo que marca un nuevo capítulo en la movilidad en Panamá.

Durante la presentación, los representantes de Hyundai Panamá destacaron que el lanzamiento del Creta coincide con un momento clave para la marca, ya que Hyundai es Patrocinador Oficial de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá. En este sentido, el evento se presentó como un punto de partida hacia la fiesta mundialista, enmarcado bajo el eslogan “Mundialízate”, que busca conectar a los panameños con una marca global, la pasión por el fútbol junto a la experiencia de conducir un Hyundai.

Una experiencia más allá de un lanzamiento. El evento no solo fue la oportunidad para presentar el nuevo Creta, sino también para invitar a los asistentes a ser parte de una experiencia única: una prueba de manejo especial en COS Sports Plaza el sábado 30 de agosto, donde los invitados podrán vivir de primera mano el confort, la potencia y la tecnología del nuevo modelo.

Además, en el marco de esta celebración, Hyundai-Petroautos acompañará a la Selección Nacional en su camino hacia el Mundial, reforzando su apoyo el 4 de septiembre en el partido contra Surinam, y celebrando junto a la fanaticada en el esperado Hyundai “Mundialízate” Fan Fest del 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández.

Hyundai: presente en los hogares y en la vida de los panameños.

Con más de 150,000 vehículos Hyundai en los hogares panameños, la marca reafirma su compromiso de seguir innovando y ofreciendo experiencias que van más allá de la conducción. El lanzamiento del nuevo Creta no solo presentó un modelo renovado, sino que también fortaleció el vínculo de la marca con Panamá, acompañando a la Selección Nacional y a todos los fanáticos del fútbol en este camino hacia el Mundial.

El evento cerró en un ambiente vibrante, con cobertura de medios, participación activa de influenciadores y la proyección de Hyundai como una marca que innova, inspira y conecta con la pasión de los panameños.

El nuevo Hyundai CRETA ofrece:

• Diseño, innovación y seguridad.

• Nuevo diseño imponente y moderno con parrilla frontal negro cromado que se adecua al mas reciente lenguaje de diseño de la marca.

• Sus ruedas BiTono de 17″que realzan su estilo moderno y deportivo.

• Ofrece SmartKey con funciones de conveniencia.

• En su interior un panel que une dos pantallas, la del cluster digital y la de infoentretenimiento con Android Auto y CarPlay inalámbrico.