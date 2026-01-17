Lo Cool Is Back: Geely presenta el nuevo Coolray en el Bahia Summer Fest

Geely Panamá presentó oficialmente el nuevo Coolray, un SUV que marca el regreso de lo cool con un diseño renovado, tecnología de última generación y altos estándares de seguridad.

El lanzamiento se realizó en el marco del Bahia Summer Fest, del 16 al 18 de enero, en Town Center Costa del Este. Bajo el concepto “Cool Is Back”, el nuevo Coolray conecta con una nueva generación de conductores que buscan estilo, innovación y performance en un solo vehículo.

Entre sus principales atributos destacan su pantalla central de 14.6 pulgadas, Apple CarPlay y AndroidAuto, seis airbags de serie en todas sus versiones, sistemas avanzados de seguridad ADAS, y la integración de Flyme Auto, la apuesta de Geely por una cabina inteligente y conectada. Flyme Auto eleva la experiencia a bordo al combinar tecnología, entretenimiento y asistencia, ofreciendo una interacción más intuitiva entre el conductor y el vehículo, y convirtiendo cada trayecto en una experiencia más moderna, fluida y personalizada. Todo esto refuerza la idea de que manejar seguro, conectado y con estilo también es cool.

El Bahía Summer Fest fue el punto de encuentro donde el público conoció en un solo lugar las marcas que forman parte del portafolio de Bahia Motors, incluyendo Geely, Honda, Acura y Honda Motos.

Durante el evento, los asistentes pudieron ver los modelos en vivo, realizaron test drives, recibieron asesoría personalizada y conocieron promociones especiales. Este evento se celebró en un año muy especial para Bahía Motors, que conmemora 30 años de trayectoria en Panamá, consolidándose como una empresa sólida y confiable, reconocida por su respaldo, servicio postventa y compromiso con sus clientes a lo largo de tres décadas.