Panamá, 17 de agosto del 2026
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    Lucho Ramírez lleva a Panamá al Top 51 del ranking mundial TCR

    El piloto lleva la bandera de Panamá a un escenario global, demostrando que el talento nacional tiene presencia y competitividad.

    Stephanie Guanti
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    Lucho Ramírez lleva a Panamá al Top 51 del ranking mundial TCR

    El piloto panameño Lucho Ramírez continúa escribiendo una nueva página para el automovilismo nacional al ubicarse como el piloto #51 del ranking mundial TCR, una clasificación que reúne a competidores de diferentes países dentro de una de las plataformas más importantes del automovilismo de turismos.

    Lucho Ramírez lleva a Panamá al Top 51 del ranking mundial TCR

    Este reconocimiento destaca el desempeño, la constancia y los resultados obtenidos por Ramírez en competencias internacionales, consolidándolo como uno de los representantes panameños con mayor proyección dentro de la categoría TCR.

    Con este logro, el piloto lleva la bandera de Panamá a un escenario global, demostrando que el talento nacional tiene presencia y competitividad entre los mejores exponentes del mundo motor.

    Ramírez continúa enfocado en nuevos retos dentro de la pista, con la meta de seguir elevando el nombre de Panamá en el automovilismo internacional.

    Stephanie Guanti

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