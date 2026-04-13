Lynk & Co inaugura su nuevo espacio en Costa del Este y presenta su tecnología Plug-in Hybrid en Panamá

La apertura del nuevo espacio en Costa del Este forma parte del plan de expansión de Lynk &Co en Panamá, respaldado por Grupo Pérez Holding.

Lynk & Co continúa consolidando su presencia en el país con la apertura de su nuevo showroom en Costa del Este, un espacio que marca una nueva etapa para Grupo Pérez Holding en Panamá y que refleja su visión de ofrecer una experiencia de movilidad más moderna, conectada y centrada en las personas. Durante el evento, denominado “The Plug-in Shift”, la marca presentó oficialmente en el mercado panameño sus nuevos modelos Lynk & Co 01 PHEV y Lynk & Co 08 PHEV.

Apuesta estratégica de Grupo Pérez Holding

La apertura del nuevo espacio en Costa del Este forma parte del plan de expansión de Lynk &Co en Panamá, respaldado por Grupo Pérez Holding.

El nuevo showroom fue concebido como un espacio experiencial que va más allá de la exhibición de vehículos, integrando diseño, tecnología y estilo de vida en un mismo entorno. “Esto representa mucho más que la incorporación de una nueva marca. Es una apuesta por el futuro de la movilidad en el país, por soluciones más inteligentes y por experiencias que realmente marquen la diferencia para el cliente”, señaló Francisco Altieri Pérez, Presidente de Grupo Pérez Holding.

Una nueva forma de entender la movilidad

Más que un lanzamiento de producto, el evento representó la introducción de una nueva manera de concebir la movilidad: una que combina electrificación, eficiencia, autonomía y desempeño sin compromisos. La tecnología EM-P permite a los usuarios conducir en modo100% eléctrico en trayectos urbanos, optimizar el consumo en tráfico y mantener potencia y autonomía en recorridos largos, eliminando la tradicional ansiedad de carga asociada a los vehículos eléctricos. “La realidad es que durante años el mercado nos ha puesto a elegir entre eficiencia, performance o electrificación. Con EM-P, esa elección deja de ser necesaria”, destacó Álvaro Silva, Marketing Manager de Lynk & Co Panamá.

Dos modelos que redefinen la categoría

Durante la velada se presentaron dos modelos clave para esta nueva etapa: Lynk & Co 01 PHEV, un SUV diseñado para el uso diario, combinando motor eléctrico, eficiencia y una experiencia tecnológica intuitiva, con 75 km de autonomía eléctrica y hasta750km de autonomía combinada. Además, su motorización híbrida enchufable le otorga una potencia máxima combinada de 276 caballos y hasta 525Nm de torque. Cuenta también con5 estrellas de seguridad de la Euro NCAP, lo que lo hace un auto muy seguro y una muy buena opción para todo tipo de familias.

Lynk & Co 08 PHEV, un SUV premium que eleva la propuesta con mayor autonomía, diseño avanzado y una experiencia de confort superior. Gracias a su batería de NCM con capacidadde 39,6KW, el 08 recorrerá 200km en modo eléctrico y hasta 1,100km de autonomía total.Cuenta con una potencia máxima de 347 caballos y hasta 580Nm de torque. Tapizado encuero Nappa y con un sistema de sonido premium Harman-Kardon de 23 altavoces, el 08 es el SUV que te permitirá vivir una experiencia de conducción completamente distinta.

Experiencia y respaldo como pilares

El evento también incluyó testimonios de usuarios reales, así como la presentación de la estructura de post-venta en Panamá, anunciando la alianza estratégica entre Talleres Tambor y Grupo Pérez Holding, para fortalecer la red de servicio con bahías especializadas, en puntos estratégicos del país, garantizando soporte técnico, disponibilidad de repuestos y atención bajo estándares internacionales.

Sobre Grupo Pérez Holding

Grupo Pérez Holding es una empresa panameña dedicada a transformar la industria automotriz con un modelo centrado en la experiencia del cliente, la innovación y la eficiencia. Surge como la evolución de una trayectoria empresarial sólida y confiable, y es el distribuidor exclusivo de Lynk & Co en Panamá. Su operación integra tecnología, servicio postventa de alto nivel y una propuesta de movilidad conectada y sostenible. Sobre Lynk & Co es una marca global de vehículos que combina diseño europeo, tecnología avanzada y un enfoque innovador en la experiencia del usuario. Pensada para un estilo de vida urbano y digital, su portafolio ofrece modelos con altos estándares de seguridad, conectividad y eficiencia. En Panamá, es distribuida exclusiva mente por Grupo Pérez Holding.