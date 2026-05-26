Madres, empresarias y veloces: las mujeres que dominan el drag en Panamá

‘Y a todas las chicas que quieren entrar a este deporte: no tengan miedo de intentarlo. Este mundo también es para nosotras’. Marlyn Matos

Tres chicas subieron a podio en diferentes categorías compitiendo en un deporte que hace unos años era dominado por hombres y hoy día ellas están dando de que hablar: madres, empresarias y veloces.

Muestran que querer es poder y que nadie las va a detener fácilmente, o mejor dicho... alcanzar.

Marlyn Matos (3er Lugar) corre en un BMW X6 M, en la categoría de 13 segundos de aceleración

Marlyn tiene 31 años, es especialista de marketing digital, madre de 2 niños y propietaria de un taller junto a su esposo.

‘El tema de porque me gustan los autos es por la adrenalina, el sonido y todo lo que hay detrás de los carros me apasiona cada día voy aprendiendo más. Para mí correr drag es una mezcla de adrenalina, enfoque y pasión es un momento donde solo estás tú y cada salida se siente diferente y la emoción de superarte a ti misma en cada carrera es increíble. No es solo velocidad, también es disciplina, valentía y amor por este mundo’.

‘Y a todas las chicas que quieren entrar a este deporte: no tengan miedo de intentarlo. Este mundo también es para nosotras. No importa si estás empezando, si sabes mucho o poco lo importante es la pasión y las ganas de aprender. Atrévanse disfruten el proceso y demuestren que también podemos dejar huella en la pista’. Mensaje compartido por Marlyn hacia sus seguidores.

Jeanellys Cossio(segundo lugar) corre en un Nissan 350z en la categoría de 14 segundos de aceleración

Jeanellys tiene 27 años es Coordinadora de producción y logística.

⁠'Me gusta el drag ya que es un deporte que en pocos metros y segundos debes demostrar de que está hecho tu carro y tú, y eso para mi es sumamente emocionante a pesar de que aun estoy aprendiendo. Para todas las chicas que les apasiona este mundo como a mi, crean en ustedes y no tengan miedo a empezar aunque sea por lo mínimo, ¡las espero en pista!’.

Xochilt Chambers Liao (1er Lugar) corre en un Volkswagen Golf R en la categoría de 12 segundos

Xochilt tiene 37 años y es propietaria de la Casa del Lubricante, además de ser socia de AUTOWERKS y también formó parte del sector de servicios para flotas. Su día a día a día gira entre motores, negocios, pista y su rol como madre.

‘A todas las chicas que sienten curiosidad por el drag: anímense. No necesitas ser experta, tener el carro más rápido ni saberlo todo para empezar. Aquí también hay espacio para aprender, disfrutar y romper tus propios miedos. Cada mujer que entra a la pista inspira a otra a hacerlo también.’

Información compartida por Bruce Moralez del medio digital Chill&Feed