MG revoluciona el mercado panameño con el lanzamiento del totalmente nuevo MG HS 2026 en el ADAP Verano Autoshow

Este modelo insignia llega al país con una propuesta completamente renovada, elevando los estándares de la categoría SUV en términos de tecnología, seguridad y confort.

En el marco del ADAP Verano Autoshow, MG Motor Panamá reafirmó su liderazgo en innovación y diseño con la presentación oficial del totalmente nuevo MG HS 2026. El evento, celebrado en el Centro de Convenciones Atlapa, reunió a medios de comunicación, directivos de Grupo Melo y Copama, e invitados especiales en un exclusivo brindis de lanzamiento.

Este modelo insignia llega al país con una propuesta completamente renovada, elevando los estándares de la categoría SUV en términos de tecnología, seguridad y confort. Durante la velada, los asistentes conocieron de primera mano la evolución estética y funcional de este vehículo que combina elegancia y versatilidad.

Diseño y Confort Superior

Con un rediseño total, tanto interior como exterior, la MG HS 2026 destaca por sus líneas más agresivas, una parrilla frontal imponente, firma lumínica LED de alta eficiencia y rines deportivos de aleación de 19 pulgadas.

En su interior, el habitáculo es envolvente y tecnológico, protagonizado por un módulo flotante con dos pantallas digitales de 12.3”, una nueva palanca de cambios tipo joystick y asientos tapizados en ecocuero. Además, la segunda fila ofrece una amplitud líder en su clase, permitiendo que la capacidad de carga en la cajuela alcance los 1,484 litros.

Seguridad y Tecnología de Vanguardia

La seguridad es un pilar fundamental en este lanzamiento. El 70% de la estructura del habitáculo está constituida por acero termoformado de alta resistencia. El modelo está equipado con 6 bolsas de aire distribuidas estratégicamente (frontales, laterales y de cortina), garantizando la máxima protección para todos los ocupantes.

En conectividad y conveniencia, la nueva MG HS incorpora cámara de reversa, climatización automática de doble zona, acceso Keyless, sensor de lluvia y compatibilidad total con Apple CarPlay™ y Android Auto™.

Rendimiento Optimizado

Bajo el capó, la eficiencia de combustible se une a la potencia con un motor 1.5 litros turbo de 167 hp y un torque de 202 lb/ft. Esta configuración, en conjunto con una transmisión automática DCT de 7 velocidades, ofrece una respuesta ágil, dinámica y una conducción emocionante en cada trayecto.

El totalmente nuevo MG HS 2026 ya está disponible en todos los concesionarios MG a nivel nacional. Copama invita a todos los interesados a visitar sus sucursales durante el ADAP Verano Autoshow y en sus puntos de venta habituales para conocer de cerca el futuro de la movilidad con MG.

Sobre MG Motor

MG (Morris Garages) es una marca de origen británico con una rica herencia desde 1924. Actualmente forma parte del grupo SAIC Motor, líder en innovación y uno de los fabricantes chinos más grandes del mundo.

Sobre COPAMA

COPAMA, división automotriz de Empresas Melo, con una sólida trayectoria de más de 60 años en el mercado nacional, es distribuidora oficial de MG en Panamá desde hace más de 16 años, y cuenta actualmente con 9 sucursales estratégicamente ubicadas en todo el país. Esta red brinda a los clientes acceso conveniente a los servicios de ventas, repuestos y mantenimiento para toda la línea de vehículos MG. Además, la marca cuenta con 5 bodegas de repuestos distribuidas a nivel nacional, lo que garantiza una alta disponibilidad de piezas y accesorios originales.