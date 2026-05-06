Panamá, 06 de mayo del 2026

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    Mitsubishi Motors y Excel Panamá celebran la identidad panameña con su nueva campaña “Ayer, Hoy y Siempre”

    También presentaron la Promo XL, una oferta comercial diseñada para facilitar la adquisición de vehículos nuevos junto a su socio bancario Multibank

    Stephanie Guanti
    Mitsubishi Motors y Excel Panamá celebran la identidad panameña con su nueva campaña “Ayer, Hoy y Siempre”

    Mitsubishi Motors, junto a su distribuidor oficial Excel Panamá, marca un hito en su historia en el país con el lanzamiento de su nueva campaña institucional “Ayer, Hoy y Siempre Mitsubishi”. Esta iniciativa busca fortalecer la conexión emocional con el mercado panameño, celebrando décadas de confianza, durabilidad y evolución constante.

    El concepto de la campaña se basa en tres pilares fundamentales: Ayer, evocando las raíces y momentos que formaron la historia de la marca en Panamá; Hoy, donde se viven nuevas aventuras con tecnología y diseño actual; y Siempre, proyectando un futuro compartido y un lazo que trasciende el tiempo. Para dar vida a este racional, la marca ha unido fuerzas con tres de las bandas más representativas del rock nacional: Los 33, Os Almirantes y Llevarte a Marte, cuyas canciones sirven como banda sonora de esta narrativa, conectando con la identidad y nostalgia de los conductores panameños.

    “Con esta campaña queremos conectar con lo que realmente mueve a las personas: sus historias reales y emociones auténticas. Mitsubishi no es solo una marca de vehículos, es parte de la vida de los panameños hoy, mañana y siempre,” señaló Rafael Cano, Gerente Nacional de Mitsubishi Motors en Excel Panamá.

    Lanzamiento de la “Promo XL”. Acompañando este despliegue emocional, Mitsubishi y Excel Panamá presentaron la Promo XL, una oferta comercial diseñada para facilitar la adquisición de vehículos nuevos junto a su socio bancario Multibank.

    Bonos de hasta $3,000 aplicables a modelos seleccionados.

    • La posibilidad de empezar a pagar en 3 meses, brindando mayor flexibilidad financiera a las familias, con un plazo de hasta 108 meses y una tasa de interés muy competitiva.

    Compromiso con el mercado local. El evento, realizado en Céntrico Atypical Steakhouse, reunió a aliados estratégicos y medios de comunicación para presenciar cómo la marca integra la cultura local con su oferta automotriz. La utilización del rock nacional panameño en esta campaña no es casual; busca diferenciar a Mitsubishi en un mercado comp

    etitivo a través de la humanización de la marca y la creación de una conexión real con su audiencia.

    La Promo XL ya se encuentra disponible en las 9 sucursales de Mitsubishi Motors-Excel a nivel nacional: Vía Ricardo J. Alfaro, Calle 50, vía Transístmica, vía Domingo Díaz, La Chorrera, Penonomé, Santiago, Chitré y David.

    Stephanie Guanti

    Líder de marca