Motion Motors inicia nueva etapa tras concluir gestión con DFSK

MOTION MOTORS, S.A. atraviesa una fase de evolución estratégica que fortalece su presencia junto a marcas reconocidas y de alto prestigio como Kaiyi

A sus clientes, socios estratégicos y amigos que forman parte del recorrido de MOTION MOTORS, S.A., la empresa reafirma una trayectoria de años destacándose como líder en la generación de confianza y respaldo para miles de personas, quienes la han convertido en un referente nacional en materia de asesoría, movilidad y soluciones de alta calidad.

Actualmente, MOTION MOTORS, S.A. atraviesa una fase de evolución estratégica que fortalece su presencia junto a marcas reconocidas y de alto prestigio como Kaiyi, mientras avanza hacia una nueva era de vehículos inteligentes, conectados y concebidos para un mercado exigente, moderno y en permanente cambio.

El futuro de MOTION MOTORS, S.A. no representa un simple cambio, sino una visión hacia adelante. La empresa continúa sólida y operativa, con planes definidos para seguir incorporando al país tecnología avanzada, marcas de alcance global, soluciones innovadoras y una experiencia de atención que se adapta constantemente a las necesidades del cliente.

En el marco de este proceso de renovación, MOTION MOTORS, S.A. informa que, a partir del 1 de junio de 2025, concluye de manera satisfactoria su gestión como concesionario oficial de la marca DFSK en Panamá, tras años de servicio continuo. Esta decisión responde al cierre natural de una etapa dentro de su estrategia de diversificación, ejecutada con organización, profesionalismo y total respeto hacia sus clientes.

A todos los que han depositado su confianza en la empresa, MOTION MOTORS, S.A. expresa su más sincero agradecimiento. Su preferencia ha sido la fuerza que impulsa a la compañía a seguir avanzando. Su compromiso permanece firme y se fortalece con el

respaldo, la excelencia y la visión consultiva que la han caracterizado durante cinco décadas.

MOTION MOTORS, S.A. queda a entera disposición de sus clientes y les invita a contactar a su asesor para conocer todas las novedades disponibles.