Movilidad, naturaleza y conservación: Petromotors y ANCON presentan alianza estratégica en Panamá

“En Petromotors creemos que explorar también implica proteger. Esta alianza representa nuestra visión de movilidad responsable y nuestro compromiso con generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes”, destacó Alejandro Torres, Director General de Petromotors.

ANCON y Petromotors anunciaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la conservación ambiental, el turismo sostenible y las experiencias responsables en la naturaleza a través de iniciativas conjuntas en distintas regiones del país.

La colaboración contempla tres ejes principales. El primero un aporte económico de Petromotors para el mejoramiento del sendero hacia la Cima del Volcán Barú, dentro del Parque Nacional Volcán Barú. Los fondos serán administrados por ANCON y estarán destinados a reparar tramos críticos, fortalecer jornadas de voluntariado y apoyar la consolidación de “La Ruta del Quetzal y Volcán”, un circuito de alta montaña clave para el turismo sostenible de la región.

El segundo incluye la donación de un vehículo por parte de Petromotors para apoyar las operaciones de campo de ANCON en distintos proyectos de conservación a nivel nacional, fortaleciendo así su capacidad operativa.

Además, ANCON desarrollará experiencias en entornos naturales dirigidas a clientes de Petromotors y sus marcas, promoviendo valores de aventura, exploración y conexión responsable con la naturaleza.

“En Petromotors creemos que explorar también implica proteger. Esta alianza representa nuestra visión de movilidad responsable y nuestro compromiso con generar un impacto positivo en las comunidades donde estamos presentes”, destacó Alejandro Torres, Director General de Petromotors. Por su parte, Carlos de la Guardia, Director Comercial de la compañía, resaltó el orgullo de contribuir a la conservación del Volcán Barú, símbolo natural de Chiriquí y origen de la historia familiar de la empresa.

Adrián Benedetti, Director Ejecutivo de ANCON, afirmó que esta alianza demuestra cómo el sector privado y la conservación pueden potenciarse mutuamente, creando experiencias que c

onectan a las personas con los parques nacionales y refuerzan su valor para el desarrollo sostenible del país.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones reafirman su compromiso de conectar a más personas con la riqueza natural de Panamá de forma segura, significativa y sostenible.