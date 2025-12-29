Nissan pone fin a la producción del Versa en Estados Unidos

Nissan confirmó que el sedán Versa dejará de producirse para el mercado de Estados Unidos a finales de 2025, marcando el cierre de uno de los modelos más económicos disponibles en la industria automotriz de ese país.

Durante años, el Versa se posicionó como una de las opciones más accesibles para quienes buscaban un vehículo nuevo, con precios de entrada por debajo de los 20 000 dólares. Su propuesta sencilla, enfocada en eficiencia y funcionalidad, lo convirtió en una alternativa popular para primeros compradores, flotas y conductores urbanos.

La decisión responde a los cambios en las preferencias del consumidor, que en la última década han inclinado el mercado hacia SUV y crossovers, en detrimento de los sedanes compactos. Este fenómeno ha llevado a varios fabricantes a ajustar sus portafolios, priorizando modelos con mayor margen de rentabilidad y demanda sostenida.

Foto: Nissan

Con la salida del Versa, Nissan mantiene en su oferta otros modelos considerados accesibles, como el Sentra y el Kicks, aunque ninguno iguala el posicionamiento de precio que históricamente ocupó el Versa dentro del mercado estadounidense.

El retiro de este modelo refleja una tendencia más amplia dentro de la industria: la desaparición progresiva de los autos nuevos de bajo costo, en un contexto marcado por mayores exigencias tecnológicas, normativas de seguridad y costos de producción.

Para el mercado automotriz, el adiós del Versa no solo representa el fin de un modelo, sino un cambio de era en la oferta de vehículos económicos.