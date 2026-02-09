Nuevo Mitsubishi Destinator: el SUV que combina espacio, diseño y tecnología

“Con Destinator, Mitsubishi reafirma su compromiso con el mercado panameño y con las familias que buscan un SUV completo, moderno y seguro. Es un vehículo pensado para acompañar cada etapa de la vida, con el respaldo y la confiabilidad que caracterizan a nuestra marca”, señaló Rafael Cano, Gerente Nacional de Mitsubishi Motors en Excel Panamá.

Mitsubishi Motors, junto a su distribuidor oficial Excel Panamá, realizó la presentación oficial en Panamá y Latinoamérica del nuevo Mitsubishi Destinator, un SUV de tres filas creado para familias modernas que priorizan el espacio, la tecnología, el confort y la versatilidad en su día a día.

El Destinator se distingue por un diseño robusto y sofisticado, con líneas aerodinámicas que reflejan el ADN de la marca. En el interior, ofrece una cabina amplia y bien equipada, con capacidad para siete pasajeros distribuidos en tres filas de asientos pensadas para brindar comodidad en cada recorrido. La tercera fila incorpora salidas de aire, puertos de carga e iluminación propia, garantizando una experiencia confortable para todos los ocupantes.

En materia de tecnología, el nuevo SUV integra un completo equipamiento que eleva la experiencia de manejo. Incluye una pantalla digital de 12.3 pulgadas, sistema de sonido Yamaha, conectividad avanzada y un diseño interior moderno e intuitivo. Además, incorpora la tecnología Nanoe™ X en el sistema de aire acondicionado, enfocada en mejorar la calidad del aire dentro del vehículo.

La seguridad sigue siendo un pilar clave para Mitsubishi. El Destinator equipa un paquete integral de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), cámara de visión 360°, sensores de asistencia activa y seis bolsas de aire, orientados a la prevención y protección de todos los pasajeros.

Bajo el capó, el Mitsubishi Destinator cuenta con un motor turbo de 1.5 litros que desarrolla 163 caballos de fuerza, ofreciendo una conducción ágil y eficiente. A esto se suman cinco modos de manejo que se adaptan a distintas condiciones y estilos de conducción.

“Con Destinator, Mitsubishi reafirma su compromiso con el mercado panameño y con las familias que buscan un SUV completo, moderno y seguro. Es un vehículo pensado para acompañar cada etapa de la vida, con el respaldo y la confiabilidad que caracterizan a nuestra marca”, señaló Rafael Cano, Gerente Nacional de Mitsubishi Motors en Excel Panamá.

El nuevo Mitsubishi Destinator ya está disponible en todas las sucursales Mitsubishi Motors–Excel a nivel nacional, en distintas versiones y configuraciones, respaldadas por el servicio y la garantía que distinguen a la marca.