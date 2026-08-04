Panamá será sede de los mejores pilotos de karting en diciembre 2026

El evento se desarrollará en el Autódromo Panamá y reunirá durante tres jornadas a pilotos y equipos de distintos países de América, quienes competirán en un escenario de alto nivel técnico y deportivo.
La organización informó que la guía oficial del campeonato ya se encuentra disponible y puede solicitarse a través de mensaje directo. El documento también fue compartido con los equipos registrados mediante los grupos oficiales de WhatsApp.
Con esta competencia, Panamá se prepara para recibir a la comunidad internacional del kartismo y consolidarse como sede de importantes eventos de automovilismo en la región.