Panamá, 04 de agosto del 2026
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    Panamá será sede de los mejores pilotos de karting en diciembre 2026

    Panamá recibirá del 11 al 13 de diciembre de 2026 el IAME Panamerican Championship, una de las competencias de kartismo más importantes de la región.

    Stephanie Guanti
    Panamá será sede de los mejores pilotos de karting en diciembre 2026

    El evento se desarrollará en el Autódromo Panamá y reunirá durante tres jornadas a pilotos y equipos de distintos países de América, quienes competirán en un escenario de alto nivel técnico y deportivo.

    La organización informó que la guía oficial del campeonato ya se encuentra disponible y puede solicitarse a través de mensaje directo. El documento también fue compartido con los equipos registrados mediante los grupos oficiales de WhatsApp.

    Con esta competencia, Panamá se prepara para recibir a la comunidad internacional del kartismo y consolidarse como sede de importantes eventos de automovilismo en la región.

    Stephanie Guanti

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