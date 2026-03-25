Panameño Axel Gómez Jr. acelera rumbo a Arizona para competir en el SKUSA Pro Tour

La cita será en Tucson, Arizona, donde Axel buscará meterse entre los mejores y pelear posiciones de podio representando a Panamá.

El piloto panameño Axel Gómez Jr. ya está rumbo a Estados Unidos para disputar la primera ronda del SKUSA Pro Tour, una de las competencias más exigentes del kartismo mundial.

Llega con ritmo y preparación tras medirse recientemente en la WSK Euro Series en Italia, donde compitió al más alto nivel, sumando experiencia clave para este reto.

📍 La cita será en Tucson, Arizona, donde Axel buscará meterse entre los mejores y pelear posiciones de podio representando a Panamá.

El equipo trabajará junto a PSL Karting, bajo la dirección del coach Diego Ramos, apostando por una estrategia sólida para destacar durante el fin de semana.

💬 “Axel viene en una evolución muy positiva y confiamos en que puede pelear posiciones importantes”, destacan desde su entorno.

La delegación la completan Gianfranco Pescetto, Alberto Valencia y su padre, Axel Gómez.

Panamá vuelve a decir presente en uno de los escenarios más importantes del kartismo en Norteamérica… con la mirada puesta en hacer historia. 🏎️💨

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