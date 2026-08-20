Piloto panameño Axel Gómez competirá en la WSK de Italia

El piloto panameño Axel Gómez continúa avanzando en su carrera deportiva y se prepara para representar a Panamá en la WSK de Italia, una de las competencias de mayor relevancia dentro del karting internacional.
Gómez competirá en la categoría Mini GR3 junto al equipo Emilia Kart by Birel ART Panamá, enfrentándose a jóvenes pilotos de distintos países en un escenario de alta exigencia y competitividad.
Esta participación representa una nueva oportunidad para que el talento panameño se proyecte internacionalmente, mientras Axel continúa sumando experiencia y kilómetros en pista.
Con el respaldo de su equipo y llevando los colores de Panamá, el piloto afrontará este nuevo desafío con el objetivo de darlo todo en cada vuelta y seguir creciendo dentro del automovilismo deportivo.