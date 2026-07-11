Pilotos panameños competirán en el Guyana Grand Prix del GT Challenge de las Américas

Solly Betesh, Luis Ramírez, Sebastián Guerra, Alejandro Huerta y John Chocrón representarán a Panamá en la tercera fecha de la temporada 2026, que se disputará este 11 y 12 de julio en el South Dakota Circuit.

Panamá estará representada en el Guyana Grand Prix, tercera fecha del GT Challenge de las Américas 2026, que reunirá a competidores y equipos de distintos países de la región este 11 y 12 de julio en el South Dakota Circuit, ubicado en Timehri, Guyana.

Solly Betesh, Luis Ramírez, Sebastián Guerra, Alejandro Huerta y John Chocrón, quienes llevarán la bandera nacional a una competencia que marca el debut del campeonato en territorio guyanés.

Betesh y Ramírez asumirán el reto a bordo de un Audi R8, mientras que Guerra y Huerta competirán con un Hyundai Veloster. Por su parte, Chocrón estará al mando de su Corvette, sumando experiencia y potencia a la representación istmeña.

El Guyana Grand Prix representa un nuevo desafío para los pilotos, quienes deberán adaptarse a las condiciones y características del South Dakota Circuit, una pista que se incorpora por primera vez al calendario del GT Challenge de las Américas.

La participación de los corredores refleja el crecimiento del automovilismo panameño y su presencia dentro de las com

petencias regionales. Cada uno buscará completar una actuación sólida y posicionar a Panamá entre los protagonistas de esta tercera fecha.

La jornada contará con actividades durante el sábado 11 de julio, mientras que las principales competencias se desarrollarán el domingo 12 de julio, en un fin de semana que reunirá vehículos de alto desempeño y figuras del automovilismo de la región.