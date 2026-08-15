ProSpec Series by Changan debuta en Panamá como la primera categoría monomarca del país

La nueva categoría llegará a la pista este 22 de agosto con 16 vehículos idénticos y una parrilla diversa de pilotos, como parte de la cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá.

Panamá suma un nuevo capítulo a su historia automovilística con el debut de ProSpec Series by Changan, la primera categoría monomarca del país, que tendrá su estreno oficial este 22 de agosto en Autódromo Panamá.

La nueva competencia fue presentada durante un encuentro realizado en el Hotel Las Américas Golden Tower Panamá, con la participación de representantes de Autódromo Panamá, Changan y pilotos de distintas categorías del automovilismo nacional e internacional.

ProSpec Series by Changan debutará como parte de la cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá, en una jornada que también reunirá a las categorías Gran Turismo, Súper Turismo y la participación especial de Street Legal.

Una competencia donde el piloto marca la diferencia

La categoría contará con una parrilla de 16 vehículos con las mismas especificaciones, estableciendo condiciones mecánicas equivalentes para todos los competidores.

Este formato busca reducir las diferencias asociadas al desempeño de los autos y trasladar el protagonismo a factores como la preparación, la estrategia y la destreza de cada piloto.

La parrilla estará integrada por competidores de diferentes edades, nacionalidades y niveles de experiencia, incluyendo representación femenina y jóvenes talentos que dan el salto desde el kartismo hacia las competencias de circuito.

Durante la presentación participaron Alessandro Garrido, representante de Autódromo Panamá y gerente de Seguridad Deportiva; Isuan Barrios, gerente general de Changan; Logan Frost, piloto estadounidense de la Copa Davivienda TCR Panamá; Juan Pablo Pereira, piloto de Súper Turismo 3; y los pilotos de ProSpec Series Paola Castañedas e Ian León.

Changan apuesta por el desarrollo del automovilismo

Isuan Barrios, gerente general de Changan, destacó el compromiso de la marca con el proyecto y explicó que la compañía respaldó desde sus primeras etapas la iniciativa de incorporar uno de sus vehículos a una competencia de estas características.

Con el lanzamiento de ProSpec Series by Changan, Panamá se convierte en el tercer país de Centroamérica en desarrollar una iniciativa de este tipo junto a la marca.

Para Changan, el proyecto representa también una oportunidad de vincularse con el crecimiento del deporte motor y con una nueva generación de competidores.

Una parrilla que combina experiencia y nuevos talentos

El piloto estadounidense Logan Frost, quien competirá en la Copa Davivienda TCR Panamá, destacó las características del circuito después de probar la pista y anticipó que ProSpec Series será una categoría “muy interesante y divertida de ver”.

Por su parte, Paola Castañedas, integrante de la primera generación de pilotos de ProSpec Series, resaltó la diversidad que tendrá la nueva categoría, al reunir competidores de distintos países, edades y trayectorias.

Castañedas también aprovechó su participación para invitar a más mujeres a involucrarse en el automovilismo, no solamente como pilotos, sino también como ingenieras, creadoras de contenido, integrantes de equipos y profesionales vinculadas a esta industria.

“Este espacio también es para nosotras”, expresó la piloto.

Otro de los jóvenes talentos que llegará a la parrilla será Ian León, quien da el salto del kartismo panameño a las competencias de circuito.

León destacó la preparación que ha mantenido para asumir este nuevo reto y señaló que, al competir todos bajo condiciones mecánicas similares, el desempeño individual tendrá un peso determinante en los resultados.

Una jornada completa de automovilismo

Autódromo Panamá ha preparado una programación especial para el 22 de agosto, con protocolos de seguridad reforzados y una planificación destinada a garantizar el adecuado desarrollo de las diferentes competencias.

La jornada incluirá:

Cuarta válida de la Copa Davivienda TCR Panamá.

Gran Turismo.

Súper Turismo.

Debut oficial de ProSpec Series by Changan.

Participación especial de Street Legal.

Las puertas de Autódromo Panamá abrirán a las 2:00 p.m., mientras que la primera salida a pista está prevista para las 3:00 p.m.

El público tendrá acceso a boletos y combos especiales, además de opciones de transporte desde Ciudad de Panamá, Arraiján, Chitré y Santiago.

Con 16 autos iguales, nuevos talentos y pilotos de distintas trayectorias, ProSpec Series by Changan llega para ampliar la oferta competitiva del automovilismo panameño y abrir una nueva plataforma para el desarrollo de pilotos en el país.

El estreno será este sábado 22 de agosto en Autódromo Panamá, dentro de una jornada que reunirá velocidad, competencia y entretenimiento para los aficionados al deporte motor.