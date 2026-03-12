Ricardo Pérez celebra 70 años en Panamá con el lanzamiento de la nueva Toyota RAV4

Como parte de la conmemoración de sus 70 años de trayectoria en Panamá, Ricardo Pérez, distribuidor autorizado de Toyota en el país, presentó oficialmente la nueva Toyota RAV4, un modelo que marca una nueva etapa en innovación, tecnología y desempeño en las carreteras panameñas.
El lanzamiento se realizó en el Convento de la Concepción, ruinas de Panamá La Vieja, en un evento especial que reunió a directivos, aliados estratégicos y representantes del sector automotriz, quienes conocieron de primera mano este vehículo que combina robustez, dinamismo, seguridad, confort y tecnología avanzada.
Durante la actividad, Juan Pablo Remuzgo, vicepresidente comercial de Ricardo Pérez, destacó el significado de este aniversario para la compañía y para la historia automotriz del país.
“Son 70 años de evolución constante que celebramos gracias a la confianza de generaciones de panameños que han crecido junto a nosotros y han acompañado el desarrollo del país”, expresó el ejecutivo.
Remuzgo subrayó que el lanzamiento de la nueva RAV4 refleja precisamente esa evolución que ha caracterizado a la marca.
“Este modelo es una muestra de cómo tradición e innovación pueden convivir para responder a las nuevas demandas del mercado y de nuestros clientes”, señaló.
Por su parte, María Fernanda Auvert, gerente de Producto de Ricardo Pérez, resaltó que la RAV4 ha representado durante años la filosofía de “ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa”, una promesa que ha acompañado a miles de conductores panameños y que ahora evoluciona hacia una nueva era.
“La nueva RAV4 llega con un diseño completamente renovado, con mayor carácter y seguridad visual, pero también con una transformación en su interior. Incorpora un maletero más amplio y asientos traseros completamente planos que optimizan el espacio, ofreciendo verdadera versatilidad para cada estilo de vida”, explicó.
Conducción cómoda y conectada
En materia de tecnología, la nueva RAV4 integra una pantalla multiinformación de 12.3 pulgadas y una pantalla de audio de 10.5 pulgadas con conectividad total para smartphones, elevando la experiencia digital y la interacción del conductor con el vehículo.
En seguridad, se incorporó el Toyota Safety Sense, un sistema de asistencias avanzadas de conducción diseñado para ayudar a anticipar riesgos en el camino.
Además, estará disponible con un line up completo bajo el concepto Multipath Way, con versiones gasolina, híbrida y plug-in hybrid, ofreciendo opciones que se adaptan a distintos estilos de vida.
“Se trata de una RAV4 más audaz, más tecnológica y preparada para el futuro. Es una invitación a seguir explorando, creciendo y avanzando con confianza”, agregó Auvert.
Con este lanzamiento, Ricardo Pérez, no solo presenta un nuevo modelo al
mercado panameño, sino que también celebra siete décadas de trayectoria
representando a Toyota en el país, reafirmando su compromiso de continuar acompañando el desarrollo de la movilidad y la innovación automotriz junto a los panameños.