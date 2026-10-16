Ricardo Pérez presentó el portafolio Toyota y sus tecnologías de movilidad en Panama Motor Show

Ricardo Pérez participó en una nueva edición de Panama Motor Show, uno de los principales encuentros de la industria automotriz del país, donde presentó al público el portafolio de modelos Toyota y las diferentes tecnologías que forman parte de su propuesta de movilidad.

Durante el evento, los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca distintas alternativas de la marca, incluyendo tecnologías HEV (híbrida eléctrica), PHEV (híbrida eléctrica enchufable) y BEV (100 % eléctrica), como parte de la evolución de Toyota hacia soluciones de movilidad que responden a diferentes necesidades y estilos de vida.

La participación de Ricardo Pérez permitió acercar estas tecnologías al público, facilitar su comprensión y mostrar cómo Toyota continúa ampliando las opciones disponibles para quienes buscan eficiencia, innovación, seguridad y nuevas formas de movilizarse.

Más allá de su portafolio de vehículos, Ricardo Pérez destacó uno de los principales pilares de su propuesta de valor: el respaldo que acompaña al cliente antes, durante y después de la compra. A través de su experiencia, servicio, conocimiento técnico y atención personalizada, la empresa reafirmó su compromiso de ofrecer soluciones que acompañen a los clientes a lo largo de su experiencia con Toyota

La presencia de Ricardo Pérez en Panama Motor Show representó una oportunidad para que los asistentes descubrieran en un solo espacio la variedad del portafolio Toyota, conocieran más sobre sus tecnologías y recibieran orientación para identificar la alternativa que mejor se adapta a sus necesidades de movilidad.