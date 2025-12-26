Samsung refuerza su estrategia automotriz con la adquisición del negocio ADAS de ZF

Harman International, subsidiaria de Samsung Electronics Co., anunció la adquisición del negocio de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) del grupo alemán ZF Group, por un valor aproximado de 1.500 millones de euros (US$1.800 millones).

De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, la transacción forma parte de la estrategia de expansión y fortalecimiento de Harman en el sector de electrónica automotriz, un mercado altamente competitivo y en constante evolución.

Esta operación posiciona a Samsung como un actor relevante en el desarrollo de soluciones de cámaras inteligentes para la industria automotriz, al tiempo que amplía su portafolio tecnológico mediante la incorporación de capacidades en sistemas de radar y plataformas de computación vehicular provenientes de ZF.

Desde la adquisición de Harman en 2017, Samsung Electronics ha impulsado de manera sostenida su crecimiento en el segmento automotriz, consolidando su presencia tanto en soluciones tecnológicas para vehículos como en el negocio global de audio y conectividad.