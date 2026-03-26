Sebastián Guerra: el piloto y campeón más joven en el GT Challenge

En su primera participación dentro de la categoría GTS Jr., el piloto Sebastián Guerra de 18 años, logró quedarse con la victoria en la fecha inaugural en el Autódromo de Panamá, al volante de un Hyundai Veloster optimizado para esta temporada y así conquistar la victoria en la categoría GTS Jr.
El resultado cobra aún más relevancia al tratarse de su debut, enfrentándose a pilotos con mayor experiencia en autos de gran turismo. Su desempeño lo posiciona como una de las promesas emergentes del automovilismo panameño, consolidando una proyección internacional que empieza a tomar forma.
El piloto panameño sostuvo un ritmo sólido y constante, marcando vueltas promedio de 1:045 que le permitieron ampliar la ventaja progresivamente sobre sus competidores. En dupla con Alejandro Huerta Franco, gestionó la carrera con criterio y control, imponiéndose en un circuito técnico donde cada error se paga caro.
La categoría GTS Jr., diseñada para jóvenes talentos en desarrollo dentro del automovilismo GT, representa una plataforma clave para pilotos que buscan escalar hacia categorías mayores, y Guerra supo capitalizar la oportunidad con una actuación sólida de principio a fin.
Con este triunfo, Sebastián Guerra no solo deja en alto el nombre de Panamá en el automovilismo regional, sino que marca el inicio de un camino que promete seguir sumando resultados importantes en escenarios internacionales.