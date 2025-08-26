Sergio “Checo” Pérez confirma su regreso a la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció oficialmente su regreso a la Fórmula 1, marcando un nuevo capítulo en su carrera dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Tras meses de especulación sobre su futuro, Pérez aseguró un asiento en la parrilla y se prepara para competir nuevamente contra los mejores del mundo. Con más de una década de experiencia, 6 victorias y múltiples podios en su trayectoria, el regreso del piloto tapatío genera grandes expectativas entre aficionados, equipos y patrocinadores.

“Estoy agradecido por la confianza y motivado como nunca para demostrar que aún tengo mucho que dar en la Fórmula 1. Este regreso es también para todos los fans que me han apoyado incondicionalmente en cada etapa de mi carrera”, expresó Pérez en declaraciones oficiales.

El retorno de Checo no solo refuerza la presencia de México en el deporte motor internacional, sino que también fortalece la conexión con miles de seguidores en América Latina que celebran su perseverancia y disciplina.

La temporada promete emociones renovadas con el regreso de uno de los pilotos más competitivos y estratégicos de la parrilla.