Solly Betesh y Luis Ramírez apuntan a conquistar la temporada del GT Challenge

Los pilotos panameños buscan consolidarse en el campeonato regional con un programa completo que refuerce su proyección internacional.

La dupla panameña conformada por Solly Betesh y Luis Ramírez tiene como objetivo disputar la temporada completa del GT Challenge de las Américas, uno de los campeonatos más competitivos del automovilismo regional.

Ambos pilotos trabajan en la estructuración de un programa que les permita participar en todas las fechas del calendario, apostando por la continuidad como factor clave para mejorar su rendimiento y posicionarse entre los protagonistas de la categoría.

El proyecto contempla no solo la presencia en pista, sino también el fortalecimiento del equipo técnico y la estrategia de carrera, elementos fundamentales en un campeonato donde la consistencia suele marcar la diferencia al final de la temporada.

Para Betesh y Ramírez, esta iniciativa representa una oportunidad para seguir elevando el nivel del automovilismo panameño en escenarios internacionales, sumando experiencia frente a pilotos de alto nivel y consolidando su desarrollo deportivo.

La dupla ya ha demostrado capacidad competitiva en participaciones previas, por lo que encarar una temporada completa se perfila como el siguiente paso natural dentro de su proyección en el automovilismo.

Con este enfoque, Panamá vuelve a tener presencia en campeonatos internacionales, reafirmando el crecimiento de sus pilotos y el potencial del país dentro del deporte motor

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