Todo se define en la pista: llega la Gran Final del Campeonato de Aceleración

Alessandro Garrido, Gerente de Seguridad Deportiva de Autódromo Panamá, explicó por qué esta fecha es imperdible: es la última válida de la temporada

Con el campeonato aún sin dueño en varias categorías, el automovilismo panameño se prepara para cerrar una temporada cargada de emociones, récords y rivalidades sanas. Este 18 de julio, Autódromo Panamá será escenario de la Tercera y última Válida del Campeonato de Aceleración, presentada por Arrendamientos Económicos, un cierre que promete quedar en la memoria de los fanáticos del deporte motor.

La conferencia de prensa oficial se realizó en las instalaciones de Piano Bar, que abrió sus puertas para la presentación del evento ante medios de comunicación e invitados especiales.

Una fecha que lo define todo

“Esta no es una fecha más en el calendario. Es la última oportunidad para que los pilotos sumen los puntos que necesitan, para que los campeones se consagren… o para que todo se invierta en una sola noche”, se destacó durante la presentación del evento. “En el automovilismo, como en la vida, nada está escrito hasta que se cruza la meta.”

La voz de Autódromo Panamá

Alessandro Garrido, Gerente de Seguridad Deportiva de Autódromo Panamá, explicó por qué esta fecha es imperdible: es la última válida de la temporada, el momento en que los pilotos “van a entregar todo” en busca de los puntos y posiciones que definirán a los campeones y subcampeones de cada categoría 2026. Garrido resaltó además que varios pilotos que no pudieron correr en la fecha anterior por complicaciones mecánicas ya están de vuelta, listos para sumarse a la pelea final.

Garrido también adelantó una de las grandes sorpresas de la jornada: un asistente tendrá la oportunidad de vivir la experiencia de participar como copiloto en un pase de exhibición a bordo de uno de los carros de 9 segundos más rápidos de la pista, con todas las medidas de seguridad correspondientes.

En cuanto a la logística del evento, se confirmó que las puertas se abrirán al público desde las 3:00 p.m., con el inicio de actividades en pista a partir de las 6:00 p.m., para que ningún fanático se pierda un solo pase de la jornada.

Arrendamientos Económicos, nuevo aliado de la velocidad

Como patrocinador presentador de esta gran final, Arrendamientos Económicos se une por primera vez al Autódromo Panamá. Su Gerente General, Alexandra González, compartió la pasión de la empresa por la velocidad y el automovilismo nacional, subrayando el compromiso

de la marca con lo panameño: rentas accesibles, sin necesidad de tarjeta de crédito ni trámites complicados, “para que moverse sea más fácil para todos”.

José Coronas: una temporada de superación

En la Categoría 9 Segundos, José Coronas llega a esta última válida peleando el campeonato tras una temporada de altibajos. El piloto relató que inició el año con motor y tuning nuevos, en pleno proceso de prueba y error, pero de la mano de su equipo de mecánicos y preparadores logró romper su récord personal, bajando de 9.6 a 9.5 segundos en la segunda fecha. De cara a esta última válida, Coronas asegura llegar al 95% de preparación, consciente de que la competencia se pondrá más reñida con el regreso de rivales que no pudieron correr anteriormente.

Xóchitl Chambers, representando a las mujeres en la pista

En la Categoría 12 Segundos, Xóchitl Chambers también llega con el título en disputa, representando con orgullo a las mujeres dentro del automovilismo. La piloto destacó la confianza que le da contar con un carro “cien por ciento constante” y el respaldo de su equipo de tuners y mecánicos. “Tú solamente tienes que llegar a la pista, montarte a ese carro y manejar, no tienes que hacer más nada”, contó que le repite siempre su mecánico, una frase que la mantiene enfocada bajo presión. Fiel a la filosofía de “lo que está bien no se toca”, Chambers confirmó que no hará cambios de última hora al auto y llegará con todo para pelear por el primer lugar.

Refuerzo internacional

La fecha contará además con participación extranjera confirmada: once pilotos internacionales, siete de Costa Rica en la modalidad de carros y cuatro de Nicaragua en motos. Entre los costarricenses destacan nombres como Gilberto Vargas, quien llega con motor y preparación nueva, además de autos como un Toyota MR2, un Nissan NX y un Audi RS3, todos con gran nivel de preparación. La organización adelantó que se vivirá una sana rivalidad entre pilotos nacionales y extranjeros, elevando el nivel de competencia de esta última fecha.

Un evento para tod

a la familia

El evento contará con zonas de entretenimiento para niños desde los tres años, así como comodidades pensadas especialmente para los adultos mayores, garantizando que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de una jornada segura y divertida. Además podrán disfrutar de espacios de comida, áreas de descanso y zonas ideales para compartir en familia durante toda la tarde.

After Party

Tras las carreras, la fiesta sigue con Suppose y Gaza Fish, gracias a Arrendamientos Económicos. Preventa de boletos disponible hasta el miércoles 16 de julio en autodromopanama.com