UPM impulsa la transformación del motociclismo panameño

La Unión Panameña de Motociclismo busca consolidar un modelo deportivo más organizado, inclusivo y competitivo, con representación para todas las disciplinas de las dos ruedas.

La Unión Panameña de Motociclismo (UPM), organismo rector del motociclismo deportivo en Panamá, avanza en una etapa de crecimiento y transformación orientada a fortalecer la práctica de este deporte en el país. Avalada por Pandeportes y afiliada oficialmente a la FIM Latin America, la organización trabaja para regular, promover y desarrollar el motociclismo bajo estándares de seguridad, formación y alta competencia.

La UPM surgió formalmente durante la década de 1990, impulsada por la necesidad de agrupar a los aficionados y pilotos de las dos ruedas, organizar campeonatos seguros y profesionalizar la disciplina bajo lineamientos internacionales. Lo que inició como competencias en terrenos improvisados fue evolucionando, gracias al trabajo de sus juntas directivas, clubes y pilotos, hasta consolidar campeonatos formales de motocross y una comunidad deportiva cada vez más sólida.

Actualmente, la organización tiene como objetivo inmediato evolucionar hacia la constitución de la Federación Panameña de Motociclismo. Esta transición busca dar una estructura legal, deportiva y representativa a las distintas ramas que integran la comunidad motociclista nacional, bajo el lema: “Todos unidos por el crecimiento del motociclismo panameño”.

La futura estructura federativa contemplará disciplinas como motocross, enduro, cross country, moto velocidad, súper moto, trial, rally, moto turismo y e-bikes, una modalidad emergente vinculada a motocicletas y bicicletas eléctricas de alta competencia. Con esta visión, la UPM busca ampliar la participación, crear nuevas asociaciones sin fines de lucro y garantizar que cada disciplina cuente con representación propia.

El Campeonato Nacional de Motocross es uno de los principales motores de este desarrollo. Las válidas se han realizado de forma autosostenible mediante las inscripciones de los pilotos, el respaldo de patrocinadores privados y el trabajo logístico de la directiva de la UPM. Circuitos como Pista Kobra y Pista El Limón han registrado un creciente interés del público, reflejando una fanaticada apasionada y una mayor presencia de familias en cada jornada deportiva.

Además de la competencia, la UPM ha incorporado clínicas de capacitación obligatorias para fortalecer el manejo técnico, la seguridad y el comportamiento ético de los pilotos dentro de la pista. La apuesta es formar deportistas más completos, disciplinados y preparados para asumir retos nacionales e internacionales.

La inclusión también ocupa un lugar central en esta nueva etapa. Las categorías infantiles se han convertido en un importante semillero de talento, con niños que participan desde los 2 años en balance bike y desde los 4 años en categorías de 50cc, 65cc y 85cc. Detrás de cada piloto hay familias que invierten tiempo, recursos y esfuerzo para acompañar el desarrollo de las futuras promesas del motociclismo panameño.

El crecimiento de la participación femenina es otro de los avances más visibles. Cada vez más mujeres compiten en motocross con alto nivel técnico y deportivo, rompiendo estereotipos y proyectándose hacia campeonatos internacionales. Su presencia demuestra que el motociclismo panameño avanza hacia una escena más diversa, competitiva y abierta a nuevas generaciones.

Más allá de las pistas, cada válida genera movimiento económico en las comunidades donde se desarrolla, impulsando el turismo interno, la hotelería, el comercio local y la convivencia familiar. Los fines de semana de carrera se han convertido en espacios de encuentro para pilotos, padres, hijos, patrocinadores y aficionados unidos por la perseverancia, la disciplina y la pasión por el deporte.

En el plano internacional, Panamá también busca ganar mayor presencia. Los pilotos de la UPM continúan preparándose para medir su nivel en competencias latinoamericanas, incluyendo eventos en países como Ecuador, Costa Rica y Chile. El objetivo es demostrar que el motociclismo panameño tiene el talento, la preparación y la determinación para competir ante representantes de Centroamérica y Sudamérica, y aspirar a resultados destacados para el país.

Con esta hoja de ruta, la UPM reafirma que su propósito va más allá de organizar carreras de motocross. La organización busca consolidarse como un ente con la madurez, visión y estructura necesarias para ordenar, desarrollar y proyectar legal y deportivamente todo el motociclismo de la República de Panamá.

Información compartida por Bruce Moralez del medio digital Chill&Feed