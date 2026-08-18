Vocalista de Fuerza Regida compra Ferrari Enzo 2003 por más de $10M

Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, habría adquirido una de las piezas más exclusivas de Ferrari: un Enzo 2003, considerado uno de los modelos más icónicos y codiciados de la marca italiana.

El vehículo fue vendido por $10.675.000 millones de dólares, una cifra que supera los 180 millones de pesos mexicanos, convirtiéndolo en una de las adquisiciones automotrices más llamativas vinculadas al artista.

El Ferrari Enzo, nombrado en honor al fundador de la marca, Enzo Ferrari, es una pieza de colección limitada que representa la combinación entre tecnología, diseño y legado deportivo. El ejemplar adquirido por JOP cuenta con certificación Ferrari Classiche, interior en cuero Rosso y apenas 13,268 millas recorridas desde nuevo.

Con un motor V12 de alto desempeño y una producción limit ada, el Ferrari Enzo se ha convertido con los años en uno de los vehículos más deseados por coleccionistas alrededor del mundo.

La adquisición reafirma la pasión del cantante por los autos exclusivos y suma una de las grandes leyendas de Ferrari a un garaje marcado por el lujo y la velocidad.