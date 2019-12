¿Ahora sí el premio Emmy premiará a la serie Juego de Tronos?

Al ver las nominaciones al premio Emmy en su edición número 66, que resalta lo mejor de la televisión estadounidense y que fueron anunciadas ayer en la ciudad de Los Ángeles, el primer motivo de júbilo es que Game of Thrones lidera como el producto audiovisual con más nominaciones al lograr 19.

¿Esto la traduce como la favorita para llevarse todos los aplausos? ¿Será el momento de gloria para esta serie sobre reinos que se disputan el poder absoluto? ¿Por fin el género fantástico recibirá en la pantalla chica la aclamación que el público le ha brindado, pero que los académicos le han negado?

Antes de saltar de felicidad, recuerde que este programa sí ha obtenido más de un Emmy, pero en apartes como maquillaje, efectos especiales, vestuario, edición de sonido y diseño de producción.

¿Acaso no son importantes las distinciones en las áreas técnicas? Por supuesto que sí, solo que en otros renglones, considerados más relevantes por la crítica y los historiadores, como mejor drama, actores principales y secundarias, dirección y guion, o es solo nominada Juego de Tronos y pierde siempre (salvo el caso de Peter Dinklage como actor de reparto), o ni siquiera es tomada en cuenta esta propuesta que une la aventura con la fantasía medieval.

¿Será distinta la historia y se llevará la mayoría de las estatuillas? Esperemos que así sea cuando se transmita la ceremonia el 25 de agosto, aunque tiene competencias férreas en dos miniseries: Fargo, con 18 candidaturas, y American Horror Story: Coven, con 17, y les sigue la película hecha para la televisión The Normal Heart, con 16.

OTROS PROGRAMAS

Si se observa por empresas productoras, los ganadores de las nominaciones al Emmy, anunciadas ayer en Los Ángeles, fueron HBO y Netflix, ambas pertenecientes al sector privado audiovisual de Estados Unidos y dadas a desarrollar historias arriesgadas, diferentes y muchas veces polémicas, y todas brillantes en aspectos argumentales, interpretativos y de puesta en escena.

Netflix, que emite películas y programas televisivos en streaming (puede ver su contenido cuando quiera, donde sea y cuantas veces desee), duplicó sus nominaciones con relación a años anteriores al lograr 31 candidaturas.

Su colaborador central es el drama político House of Cards, que ayer recibió 13 nominaciones.

Mientras que HBO, con Game of Thrones como su portaestandarte principal, obtuvo 99 candidaturas en total, una cantidad impresionante para esta cadena por cable que tan solo tiene 14 años de existencia.

“Los Emmy son una parte de su plan de negocio”, dijo Cynthia Littleton, editora de televisión de la revista Variety a las agencias internacionales de noticias, al indicar que la premiación es un recurso excelente para obtener buena prensa para compañías alternativas como Netflix y HBO.

“Netflix da a sus series presupuestos elevados y consiguen un muy bien pedigrí para ellas. Quieren estar en ese juego de HBO. Claramente, algo les está funcionando”, agrega Littleton.

GRANDES GÉNEROS

¿El sector de señal abierta, más dado a propuestas tradicionales, perderá en el renglón de mejor drama?

Es probable. El año pasado se quedaron con las manos vacías, pues la estatuilla recayó en Breaking Bad (AMC), sobre un profesor de química, enfermo de cáncer, que se transforma en un astuto productor y distribuidor de drogas ilegales.

Este año, la batalla es entre Breaking Bad, Downton Abbey (PBS), Game of Thrones, Mad Men (AMC), True Detective (HBO) y House of Cards.

Por otro lado, entre las candidaturas a mejor comedia resalta en esta ocasión Orange is the New Black, de Netflix, que lo hace por su primera temporada, aunque la segunda se puede ver completa desde hace un mes vía internet, algo obviamente inusual dentro del mercado televisivo tradicional, donde hay que esperar 365 días para ver cada semana los nuevos hechos de sus personajes favoritos.

A Orange is the New Black la acompañan The Big Bang Theory (CBS), Louie (FX), Modern Family (ABC), Veep (HBO) y Silicon Valley (HBO).

Mientras que el mejor telefilme se lo disputarán The Normal Heart (HBO), The Trip to Bountiful (Lifetime), Killing Kennedy (National Geographic Channel), Sherlock: His Last Vow (PBS) y Muhammad Ali´s Greatest Fight (HBO).

El aparte de mejor miniserie es una batalla entre American Horror Story: Coven (FX), Fargo (FX), The White Queen (Starz), Bonnie and Clyde (A&E, Lifetime, History) y Treme (HBO).

El mejor reality estará entre The Amazing Race (CBS), Dancing With the Stars (ABC), Project Runway (Lifetime), So You Think You Can Dance (Fox), Top Chef (Bravo) y The Voice (NBC).

¿Saldrá triunfador Juego de Tronos? ¿Se quedará, otra vez, solo con las categorías técnicas Game of Thrones?