El Sindicato de Actores de Estados Unidos ( SAG por sus siglas en inglés) es el más influyente durante la temporada de premios, que termina con la entrega del Óscar. ¿Por qué? Es el gremio que tiene más votantes en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que entregan cada año las estatuillas doradas más populares del planeta.

Los actores anunciaron hoy en West Hollywood, California, que la producción más relevante de 2017 fue el drama social Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, escrita y dirigida por Martin McDonagh, al recibir cuatro nominaciones al SAG: mejor reparto (que equivale a mejor largometraje), actriz para Frances McDormand, actor secundario para Woody Harrelson y actor secundario para Sam Rockwell.

Hace poco Three Billboards Outside Ebbing, Missouri obtuvo 6 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo mejor película drama y director.

Le sigue la que se ha convertido en la película independiente del año: Lady Bird, que en los SAG se quedó con nominaciones en los apartes mejor reparto, actriz ( Saoirse Ronan) y actriz secundaria ( Laurie Metcalf).

Este drama, dirigido y guion de Greta Gerwig, ha sido alabado por los críticos de Los Ángeles y Nueva York, entre otras distinciones.

La comedia dramática The Big Sick, realizada por Michael Showalter y escrita por Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani, ha sido obviada en varias premiaciones, aunque en los SAG la destacaron en mejor reparto y actriz secundaria ( Holly Hunter).

El drama sureño Mudbound, de Dee Rees y escrito por Virgil Williams a partir de una novela de Hillary Jordan, fue nominado a los SAG en mejor reparto y actriz secundaria ( Mary J. Blige).

El terror familiar de Get Out, dirección y guion de Jordan Peele, está presente en los rubros mejor reparto y actor ( Daniel Kaluuya).

El drama biográfico I, Tonya, dirección de Craig Gillespie y guion de Steven Rogers, fue destacado en mejor actriz para Margot Robbie y actriz secundaria para Allison Janney.

El drama fantástico The Shape of Water, dirección de Guillermo del Toro, quien firmó el guion en compañía de Vanessa Taylor, fue la consentida de los Globos de Oro, aunque en el SAG solo tuvo mejor actriz ( Sally Hawkins) y actor secundario para Richard Jenkins.

El drama italiano Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, se tuvo que conformar con una sola nominación: actor para Timothée Chalamet.

Mientras que el premio a la trayectoria será para el intérprete Morgan Freeman.

LISTA DE NOMINADOS PARA LA TELEVISIÓN

Actor en una miniserie o película hecha para televisión: Benedict Cumberbatch, Sherlock: The Lying Detective; Jeff Daniels, Godless; Robert De Niro, Wizard of Lies; Geoffrey Rush, Genius; Alexander Skarsgard, Big Little Lies.

Actriz en una miniserie o película hecha para TV: Laura Dern, Big Little Lies; Nicole Kidman, Big Little Lies; Jessica Lange, Feud: Bette And Joan; Susan Sarandon, Feud: Bette And Joan; Reese Witherspoon, Big Little Lies.

Actor en una serie de drama: Jason Bateman, Ozark; Sterling K. Brown, This Is Us; Peter Dinklage, Game of Thrones; David Harbour, Stranger Things; Bob Odenkirk, Better Call Saul.

Actriz en una serie de drama: Millie Bobby Brown, Stranger Things; Claire Foy, The Crown; Laura Linney, Ozark; Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale; Robin Wright, House of Cards.

Actor en una serie de comedia: Anthony Anderson, black-ish; Aziz Ansari, Master of None; Larry David, Curb Your Enthusiasm; Sean Hayes, Will & Grace; William H. Macy, Shameless; Marc Maron, Glow.

Actriz en una serie de comedia: Uzo Aduba, Orange is the New Black; Alison Brie, Glow; Jane Fonda, Grace and Frankie; Julia Louis-Dreyfus, Veep; Lily Tomlin, Grace and Frankie.

Elenco de una serie de drama: The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, Stranger Things, This is Us. Elenco de una serie de comedia: black-ish, Curb Your Enthusiasm, Glow, Orange is the New Black, Veep.