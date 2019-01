Dos hermanos nacieron en Santiago de Veraguas, y aunque se fueron para Kansas City ( Missouri, Estados Unidos) cuando Enrique tenía 6 años y Diego Chi a los 2 años, siguen siendo tan panameños como el sancocho.

(guitarrista, cantante y compositor) y(bajista y efectos vocales) se han unido a sus colegas mexicanos(percusión y teclados) y(batería) para fundar el grupo de rock alternativo

Enrique comenzó pronto a escribir canciones en español y en inglés. Fue endonde conoció a la madre de Andrés y Juan Carlos. “Estaba tocando música en un evento en donde esta señora participaba con su grupo, elElla se me acercó y me dijo: ‘yo tengo dos hijos muy guapos y talentosos y debes tocar con ellos’. En ese momento me reí y no podía haber imaginado que diez años después mi vida estaría entrelazada con la de ellos”.

A los meses del encuentro con la madre de familia se encontró con Juan Carlos cuando fue a ver una banda de salsa tocar.

“Juan Carlos me contó que tocaba percusión y lo invité a ensayar con nosotros. En aquel tiempo teníamos otro baterista, pero hace unos años Andrés se integró como el baterista de”, recuerda.

“Siendo un inmigrante en Estados Unidos, pasé mucho tiempo solo escuchando música. Y antes de la época demi educación musical fueron los discos de mi papá, quien ama el rock n’ roll y yo pasaba mis días estudiando la música que escuchaba mi papá”, explica Enrique Chi.

Entre los discos de su progenitor había uno de), titulado. “Siempre me gustó cómo se veía ese nombre en la portada del disco. Para mí, el nombre simboliza la época cuando yo escuchaba música en inglés sin entenderla y me hace recordar que la música es un idioma propio, capaz de comunicarse con otros”.

Concierto

El viernes 18 de enerolanza su canción No te calles en compañía del maestro, creador de

Antes de esto, usted puedo escuchar el ritmo de(compuesto por rock, cumbia y son cubano) el martes 15 de enero, a las 6:00 p.m., en elen el marco de la secciónde la edición número 16 del

Al cuarteto se les unirá en este concierto la violinista cubanade 34 años, quien tiene ya dos discos en su haber: La luz es música y Niña traviesa.

“Para nosotros es un honor regresar a nuestra patria y participar en el movimiento que sucede aquí. Me encanta el trabajo que hace el pianistacon su fundación y con elNosotros también iniciamos una fundación y un festival para proveer la educación musical a la juventud en”, indica.

“Estoy aquí enpara tocar y para aprender del gran trabajo que ha hecho Danilo. Tal vez es cosa de panameños el deseo de usar la música para inspirar a otros que alcen su voz”, comenta.

En el 2017 conocieron al cantautory desde entonces han mantenido una excelente relación con el responsable de álbumes emblemáticos como

El disco(2002,), uno de los más experimentales de la carrera de, “fue una revelación para mí de lo que es posible con la música y con los ritmos afrolatinos. El vio alguna entrevista que hice donde lo mencioné y decidió escuchar nuestra música y le gustó”.

Corrupción

En el 2018vio tocar a los muchachos deen la ciudad dey les compartió su idea de colaborar con ellos en una canción.

“Tenía la idea de escribir un tema en español usando la música de mi temaHablé con Rubén sobre la temática de mi disco(2017), un disco inspirado en las historias de las personas inmigrantes dentro de mi familia y la forma en la cual las injusticias en este mundo las han afectado en sus vidas”.

“Con esas ideas en mente, Rubén regresó con la letra de No te calles. El me dejó la puerta abierta para que yo escribiera las últimas líneas de la canción y así nació”, anota

Grabaronen varios estudios enPor ejemplo, la base fue grabada en) en el estudio. Las voces se grabaron enen abril de 2018.

es sobre un hecho que ataca desde hace décadas a los países de Latinoamérica: la corrupción.