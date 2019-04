Hay un pasaje árabe que dice así: “No cabe duda de que después de la noche sigue la luz”.

Cuando el padre de Anghelo Taylor fallece, “una mañana en mis brazos, hace más o menos cinco años, absolutamente nada me sucedió, ni una emoción, ni una lágrima. Estaba en un limbo entre esta realidad y la otra”.

Esa misma tarde, el director panameño, que debutó este 2019 con el documental, estaba en el ensayo de la obra de teatro que estrenaba esa semana y él era el protagonista del montaje.

“Lo que sucedió después fue una vorágine de universos paralelos, donde esa mezcla de arte y sequedad emocional me convirtieron en alguien que solo podía expresar las cosas por el arte, o por lo menos me di cuenta ese día”, plantea, quien presentóen el

Después, una tarde en la avenida Balboa, escuchó a unos calypsonians. Entre ellos estaba, “que si bien no es calypsonian, está bastante cerca. Y ese día, con los bajos, con las energías, al ver que tanto se parecían a mi padre, me di cuenta de que había historias que él nunca me contó y que me tocaba averiguar”.

Catarsis Anghelo Taylor comenzó entonces un proceso de catarsis y una investigación cinematográfica, “que me llevó a conocer a hermosas personas como Lord Panamá, Harry Belafonte, Sheikh Nazim, Mighty Sparrows, y cada uno de ellos me fue cantando o contando las historias que me mi papá nunca me contó. Esas historias que me hablaban de él y de quién era, sin jamás tener que mencionar su nombre. Era mágico. Así nace Calypsonians”.

Advierte de que no es su largometraje. “Es la película de todos. Es del panameño nacido en esta tierra, del panameño migrado, del panameño de todas las etnias, del chombo, del negro, del prieto, del cholo, del mestizo, del que tiene la última tonalidad del blanco, del culiso y todos los que alcanza a cubrir el sol y las estrellas”.

La productora Acción The Panama Film Company anunció una alianza de distribución alternativa de la película ‘Calypsonians’ con la cadena Selina. El estreno de esta producción, cuyo rodaje duró casi 4 años, más el tiempo de pre y posproducción, será el 2 de mayo en el Cinema Room de Selina en el Casco Viejo. Ese día se contará con música en directo y otras actividades culturales y gastronómicas.

es el resultado “de todos los cerebros, manos y sudores en tres continentes, como, por hacer que esta película esté llegando a festivales”, anota, que define el género calipso como el “auténtico cantar de la gente”.

Los Rucumbe Calypsonians sigue la pista a Los Rucumbe, un grupo musical de niños de Portobelo ( Colón) seducidos por el poder del calipso.

Este colectivo lo integran(cantante principal),(pandereta),(conga),(batería),(bajo y ukelele),(ambos ukelele),(bajo eléctrico),(bajo acústico), bajo la dirección de. “Un día, regresando de un rodaje en, camino al, me encuentro con, a quien le cuento sobrey quedó fascinado, y me llevó a la sala de ensayos y allí descubrí a: el primer grupo de calipso nacido en el Panamá en nuestros tiempos”.

“Pasé muy poco tiempo con los niños durante el rodaje y fue esa la forma con la cual lo quisimos. Para que en la línea narrativa central hubiese una mirada más curiosa, emocional y moralmente rezagada. Mientras que en la segunda línea narrativa hubiese un tono más inocente de quien por primera vez lo descubre todo”.

Por eso, en colaboración con la, crearon entre todos una alianza, “y junto a la cineastahicimos la filmación de todo lo de. Ella se encargó de la realización integral de la, mientras que yo me encargaba de las otras ubicaciones. La sinergia fue fantástica”.