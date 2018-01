Cada año hay datos curiosos en torno a las nominaciones al premio Óscar.

Les comparto algunas que salieron a flote después de conocerse qué actores quedaron entre los seleccionados y aquellos que no llegaron a la meta.

JAMES FRANCO

Por ejemplo, la ausencia en la categoría de mejor actor principal de James Franco ha sido considerado un voto castigo.

Hasta hace tres semanas, Franco era un claro favorito para estar en ese aparte por interpretar al peculiar director y productor Tommy Wiseau en la comedia dramática The Disaster Artist.

Tras ser acusado por un grupo de mujeres de comportamiento sexual inapropiado, la popularidad de Franco se vino al suelo y también quedó fuera de la fiesta del Óscar, ya que las acusaciones se dieron días antes de que cerrara la votación.

DENZEL WASHINGTON

El dos veces ganador del Óscar Denzel Washington logró su octava nominación y alcanzó este número por su actuación en Roman J. Israel, Esq.

El espacio perdido por James Franco fue aprovechado por Washington, quien pasó a ser el intérprete negro con más nominaciones a una estatuilla dorada.

Es una sorpresa porque el ganador del Óscar por Tiempos de gloria y Día de entrenamiento no ha recibido ninguna distinción por Roman J. Israel, Esq. y solo tenía dos nominaciones previas al anuncio del premio por encarnar al abogado Roman Israel: el Globo de Oro y el Sindicato de Actores.

SHAPE OF WATER

The Shape of Water, de Guillermo del Toro, obtuvo 13 nominaciones a los premios Óscar, incluyendo mejor película y dirección.

Tres miembros de su elenco fueron nominados: Sally Hawkins, Richard Jenkins y Octavia Spencer.

MARY J. BLIGE

La rapera Mary J. Blige se dio el lujo de recibir dos nominaciones al Óscar.

Una fue en la categoría de mejor actriz de reparto por ser una madre abnegada en Mudbound y la otra por la canción Mighty River también para este drama racial que ocurre en Mississippi durante y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

CHRISTOPHER PLUMMER

A raíz de las acusaciones contra el actor Kevin Spacey por supuestos casos de acoso sexual, el director Ridley Scott reemplazó al dos veces ganador del Óscar ( American Beauty y The Usual Suspects) por Christopher Plummer para el personaje de J. Paul Getty en All the Money in the World.

Fue una jugada arriesgada, ya que lo hizo cuando solo faltaban seis semanas para el estreno de este drama basado en hechos reales ocurridos durante la década de 1970.

De esta manera Plummer recibe su tercera nominación al Óscar.

A sus 88 años, se convirtió en el nominado de mayor edad hasta la fecha. Ya tiene el título del galardonado más viejo, tras haber ganado por su papel de reparto en Beginners en 2011, a los 82 años.

COMUNIDAD AFROAMERICANA

La Academia de Cine de Hollywood, queriendo o no, ha demostrado marginación hacia los artistas afroamericanos a la hora de nominarlos y premiarlos.

En 2017, para que su imagen mejore, y haciendo justicia al talento afroamericano, nominó producciones como Moonlight, Fences y Hidden Figures para acallar el movimiento "OscarTanBlancos" como ocurrió en 2015 y 2016.

Este año cuatro actores negros, Denzel Washington, Daniel Kaluuya, Olivia Spencer y Mary J. Blige están entre los 20 intérpretes nominados.

MERYL STREEP

Meryl Streep, quien entra en la piel de la editora del periódico The Washington Post, Katharine Graham en The Post, de Steven Spielberg, recibió su 21a. nominación al Óscar.

En el plano interpretativo es quien tiene más nominaciones en la historia de la estatuilla dorada.

Ella tiene tres por Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011).

DOS AÑOS SEGUIDOS

Los actores Denzel Washington ( Roman J. Israel, Esq.), Meryl Streep ( The Post) y Octavia Spencer ( The Shape of Water) también fueron nominados el año pasado: Washington por Fences; Streep por Florence Foster Jenkins, y Spencer por Hidden Figures.