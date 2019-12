Desastre de películas: lo peor de Hollywood en 2014

Hubo una vez un actor, Nicolas Cage, que protagonizó largometrajes meritorios como Moonstruck, Face/Off y Adaptation.

Poco queda de quien ganó el premio Óscar por la magistral Leaving Las Vegas.

La prueba es que el sitio web rottentomatoes.com seleccionó una de las cuatro películas en las que participó Cage el año pasado como la peor de 2014.

Se trata de Left Behind, que los críticos de cine de Estados Unidos, cuyas calificaciones recopila rottentomatoes.com, le ofrecieron un demoledor 2% de su aprobación (de un total de 100).

Este thriller de ciencia ficción, sobre un suceso que llevó a la misteriosa desaparición de millones de seres humanos, llevó a la crítica Elizabeth Weitzman, del periódico New York Daily News, a preguntarse: “¿Qué ha ido tan horriblemente mal en la carrera de Cage que se ve obligado a aceptar cualquier salario que le ofrecen como le pasó con Left Behind?”

Michael O’Sullivan, del diario The Washington Post, resaltó que Left Behind “toma el fin del mundo y lo convierte, no en una pesadilla, sino en una larga siesta”.

Este título del director Vic Armstrong (su segunda cinta firmada tras la espantosa Fuga mortal de 1993) no está sola en este recuento de lo más lamentable hecho en Hollywood.

Hay una cinta que estuvo cerca de quitarle la poco grata corona a Left Behind.

Se trata de I, Frankestein, de Stuart Beattle, sobre el famoso monstruo creado por el doctor Frankestein y que recibió el 3% de los aplausos de los críticos.

Andrew Barker, de la revista Variety, en pocas palabras destrozó el regreso a la pantalla grande de un personaje hijo de la literatura de terror gótico y que fue encarnado en esta ocasión por el actor Aaron Eckhart: “I, Frankestein es absolutamente estúpida, apática, sin chispa y sin sentido”.

Mientras que su colega Frank Scheck, del The Hollywood Reporter, resaltó que el “director y guionista Stuart Beattie emplea un enfoque gótico y totalmente sin sentido del humor al material, que hace que uno añore los toques satíricos del realizador James Whale, por no hablar de los del comediante Mel Brooks”.

Con estas dos cintas se dio un cierto acuerdo entre críticos y audiencia.

Left Behind solo hizo en la taquilla mundial 19.6 millones de dólares (su presupuesto de realización y promoción superó los 20 millones de dólares), y I, Frankenstein recaudó 71.1 millones de dólares y su costo final fue de 70 millones de dólares.

Hay otras creaciones que fueron machacadas por los conocedores del séptimo arte.

OTRAS TRASTADAS

En 2014 se registró un hecho que demuestra que Hollywood va perdiendo su capacidad creativa: se estrenaron dos producciones en torno a un mismo personaje de la mitología griega.

Si bien Hércules, de Brett Ratner, y Hércules: el origen de la leyenda, de Renny Harlin, se acercan al valiente hijo de Zeus de distintas maneras, una de ellas le fue peor que a la otra en cuanto a su ausencia de clase.

El sitio web rottentomatoes.com, que reúne los comentarios de los críticos de cine de Estados Unidos, ubicó a The Legend of Hercules como la tercera peor película de 2014 al recibir una calificación de 3.1%.

Es uno de los más desastrosos desempeños de Renny Harlin, un director que no se cansa en hacer evidente su falta de talento como dejó plasmada en The Covenant (3%, 2006) y Driven (14%, 2001), entre otras.

“Harlin abraza la mediocridad del guion con una cara seria y adusta, vaciándolo de cualquier otra posibilidad de convertirlo en diversión”, señaló el crítico Todd McCarthy, de la revista The Hollywood Reporter.

A La leyenda de Hércules en taquilla le fue igual de terrible, pues a nivel mundial hizo 61.2 millones de dólares y solo sus costos de producción fueron de 70 millones de dólares.

POCAS RISAS

Con Are you Here queda patente que abordar la comedia es un asunto serio. Matthew Weiner, uno de los responsables de la maravillosa serie de televisión Mad Men, fue un soberano incapaz al momento de hacer reír como ocurrió con Are you here, que ocupa el cuarto puesto con 7%.

“Los dos principales personajes en Are you here pasan la mayor parte de su tiempo drogados o lloriqueando. Todos los que vean este horrible filme pueden acabar buscando hundirse en la desesperación”, resaltó G. Allen Johnson, del San Francisco Chronicle.

A Are you here le fue de patadas en las proyecciones de prueba, al punto que se decidió no proyectarla en las salas de Estados Unidos.

Mientras que Paranormal Activity fue objeto de una parodia, A Haunted House 2, que con 8% se queda con el quinto lugar.

Andy Webster, del periódico The New York Times, comentó que A Haunted House 2, protagonizada por Marlon Wayans, “es un ataque de nervios”.

Sus chistes repetitivos y groseros fueron entendidos por un sector de la audiencia, ya que obtuvo 23.9 millones de dólares y su presupuesto fue de 4 millones de dólares.

OTRAS HISTORIAS

Nicole Kidman estaba convencida de que obtendría una nominación al Óscar por Grace de Mónaco, pero no fue así, pues esta cinta alcanzó un triste 9%.

Scott Foundas, de la revista Variety, opinó que este largometraje está “bellamente producido, pero tan inerte desde el punto de vista dramático como los músculos de las frígidas mejillas de Nicole Kidman”.

Si bien es una producción francesa, los hermanos Weinstein hicieron lo posible para sacarla adelante, lo que fue imposible. Ni siquiera se estrenó en la Unión Americana y en otros mercados; en conjunto, recaudó 22.1 millones de dólares, lo que la convirtió en un fracaso de taquilla.

La más decepcionante cinta sobre jóvenes vampiros de 2014 fue Vampire Academy: Blood Sisters, que logró un 9.1%, es “una película que te chupa el alma como haría cualquiera de los aburridos personajes con colmillos que la pueblan”, indicó John DeFore, de The Hollywood Reporter.

En la taquilla le fue fatal con 15.3 millones de dólares, cantidad menor porque no han dicho cuánto costó.

Hay una sola animada entre este grupo: la canadiense The Nut Job, de Peter Lepeniotis, con un 10%.

Le sigue Winter’s Tale, una historia de romance en el siglo XIX protagonizada por Colin Farrell y Jessica Brown Findley, que se quedó con un poco atractivo 10%.

Un habitual en este tipo de recopilaciones es Adam Sandler, que con su comedia romántica Blended se gana el lugar 10 de esta lista con un 14%.

Esta producción, junto a Drew Barrymore, es la más exitosa de este colectivo, pues obtuvo 126.7 millones de dólares versus los 40 millones de dólares que costó.