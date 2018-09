La fama y el éxito se parecen al vaivén de la marea: a veces llegan y cuando menos lo piensan se van, y en ocasiones pasa algo peor, nunca aparecen por la vida.

Henry Winkler conoció de joven el reconocimiento mundial de la mano de una serie de lo más popular, Happy Day, y aunque después tuvo otros empleos interpretativos decentes ( Parks and Recreation, The Practice...), con el paso de los años tuvo que conformarse con sobrevivir de esas glorias pasadas.

El lunes pasado obtuvo su primer premio Emmy, después de cinco nominaciones fallidas, este veterano, por su condición de actor secundario en la comedia de HBO Barry, en la que encarna a Gene Cousineau, un maestro de teatro en esta interesante sátira.

"Escribí esto [el discurso] hace 43 años", manifestó en broma cuando recibió el Emmy. "Si te quedas lo suficiente en la mesa, las papas fritas vienen a ti", agregó ante un auditorio que lo ovacionó de pie. A sus hijos les dijo: "Ya pueden irse a dormir, ¡papi ganó!".

Winkler fue nominado tres veces por su trabajo en 'Happy Days', en 1976, 1977 y 1978.

Madera de actor

Si bien sus padres soñaban con que tomara las riendas de una empresa de madera de corte familiar, al chico le cambió la existencia cuando tenía 8 años y se quedó con el papel principal de una obra de teatro de su escuela.

El que fuera el muchacho más conocido de la pantalla chica, en el colegio fue un estudiante regular por sus problemas de dislexia, que en ese momento no le atendieron de forma acertada.

Aunque logró una licenciatura en la Emerson College en 1967 y tres años después una maestría en Bellas Artes de la Escuela de Drama de Yale, siempre mantuvo su deseo de estar delante de las cámaras.

El que también quiso ser psicólogo infantil participó en 30 anuncios comerciales mientras le llegaba la hora de triunfar.

Su atractivo de chico rebelde a los James Dean le permitió, en 1974, participar de la película Días felices, en la que encarnaba a un integrante de una pandilla de Brooklyn.

Winkler también fue nominado a un Emmy en 1979 por un programa informativo, y más recientemente en 2000 como actor invitado en 'The Practice'.

El Fonzie

Ese mismo 1974 se le ofrece un papel secundario en la comedia televisiva de ABC Días felices. Al principio, los productores no incluyeron a su personaje por miedo a que la audiencia lo asociara con un matón.

Aunque su Arthur Fonzie Fonzarelli, con su pinta de permanente motociclista, conquistó al espectador e incluso terminó siendo más conocido que el resto del elenco. Por esta labor recibió dos premios Globos de Oro.

Tuvo una década con el chico de la ropa de cuero y se cuenta que no se le subió la popularidad a la cabeza.

Incluso los responsables de las series Laverne y Shirley, Mork & Mindy, Plaza Sesámo y Joanie Loves Chachi le pidieron que apareciera en sus respectivos capítulos como su Fonzie. Durante dos años le dio voz a ese personaje en la comedia animada televisiva The Fonz and the Happy Days Gang (1980-191).

Más tarde prefirió dedicarse a la producción y dirección de capítulos de programas como MacGyver (1985-1992) y Sabrina, cosas de brujas (1996-2003).

Como si fuera poco su deseo de cambio, entre 2003 y 2007 fue coautor de 12 novelas infantiles con Lin Oliver.

Las agencias de noticias reportaron el lunes que después de recibir el Emmy, tras bambalinas Henry Winkler les compartió que se puso un calzoncillo de plástico y polvo por si se orinaba de la emoción. “Pero mantuve el control. Tenía 27 años cuando empecé a hacer The Fonzie. Ahora tengo 72 y estoy parado frente a ustedes con ella [la estatuilla del Emmy]".