Homenaje a Meryl Streep

Meryl Streep es una de las más grandes intérpretes del siglo XX del cine estadounidense, y sin duda, del séptimo arte mundial en general.

Hoy, los organizadores del Festival de Cine de Berlín, una de las cinco citas más importantes que se realizan en el planeta en materia fílmica, van rendirle homenaje al entregarle, el 14 de febrero, el Oso de Oro.

La actriz estadounidense ya es una vieja conocida de la Berlinale, no solo porque ha ido en más de una ocasión con una película bajo el brazo, sino también porque en 1999 obtuvo la Cámara de la Berlinale y en 2003 el Oso de Plata a la mejor actriz junto a Juliane Moore y Nicole Kidman por su interpretación en Las horas, del director británico Stephen Daldry.

Las agencias internacionales de noticias reportan que los responsables de la Berlinale, como cabe en este tipo de ceremonias, van a ofrecer una retrospectiva de lo hecho por Streep frente a las cámaras.

Van a comenzar desde lo más nuevo, su encarnación de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, en la cinta biográfica La dama de hierro, de Phyllida Lloyd, por la que recibió una nominación al Globo de Oro y de seguro será nominada también al Oscar.

El resto del programa incluirá títulos relevantes de Streep como Kramer vs. Kramer (1979), de Robert Benton (1979); La decisión de Sofía (1982), de Alan J. Pakula (1982); Memorias de África (1985), de Sidney Pollack (1985); Los puentes de Madison (1995), de Clint Eastwood (1995) y El último show (2006), de Robert Altman.

Su brillante carrera comenzó de abajo. Su primer empleo en el cine fue en 1975 cuando su voz se dejó escuchar en un mediometraje de animación titulado Everybody Rides the Carousel, dirigido por John Hubley.

Luego vinieron dos años de desempleo para la que estudió arte dramático en la Universidad de Yale. hasta que en 1977 fue una actriz de reparto en una película para televisión titulada The Deadliest Season, de Robert Markowitz.

Si bien tuvo relevantes papeles en dramas conocidos, como Julia (1977), The Deer Hunter (1978) y Manhattan (1979) su verdadero salto a la fama fue cuando el actor Dustin Hoffman convenció al realizador Robert Benton que la mejor para encarnar a una madre de comportamiento cuestionable en Kramer vs. Kramer era Streep.

Este drama familiar obtuvo cinco premios Oscar: actor principal (Hoffman), actriz de reparto (Streep), director (Benton), película (para el productor Stanley R. Jaffe) y guión adaptado (Benton adaptó una novela de Avery Corman).

Su segundo Oscar, esta vez en el aparte de actriz principal, fue con esa demoledora película que es La decisión de Sophie (1982), sobre la odisea de una madre en un campo de exterminio nazi.

Con su presencia en el reparto de Great Hope Springs (2012) son 68 oportunidades que ha participado en un proyecto audiovisual.

La cifra de 68 títulos es pequeña para una actriz enorme. Recuerden que en la década de 1990 obtuvo pocos papeles en un Hollywood que usualmente margina a los actores (en especial a las damas) luego que pasan de los 50 años.

Al llegar la siguiente década, la llamada Meca del Cine la redescubrió cuando fue contratada para la serie Angels in America, The Manchurian Candidate, The Devil Wears Prada, Mamma Mia! y Julie & Julia, entre otras.

Tiene un récord que nadie ha conseguido: ha sido 16 veces nominada al premio Oscar (entre las categorías de actriz principal y secundaria).

Pensar que al inicio esta nacida en New Jersey en 1949, quería dedicarse a ser cantante de ópera.

¿Cuál es tu película favorita de Meryl Streep?