El drama político Ilegítimo ( Panamá, Colombia) regresa a las salas nacionales. Uno de sus productores, Jacobo Silvera, explica la razón de este retorno: “decidimos traer de nuevo Ilegítimo porque básicamente el público lo estaba aclamando. Cuando sacamos la película en agosto de 2017, mucha gente quedó sin verla porque no tuvo tanto espacio en cine, ya que era un mes lleno de blockbusters de Hollywood”.

Por eso, se dijo: “es hora de hacer un relanzamiento y aquí la tenemos en los cines en Panamá”.

Para Jacobo Silvera, Ilegítimo trata de varios temas, entre ellos, “el tema político. Vemos el perfil de un político corrupto y enmascarado, que le promete al pueblo de todo, pero a la misma vez es una persona sin escrúpulos, que es capaz de hundir a cualquiera, hasta su propia sangre, para él resaltar, surgir y estar arriba”.

Advierte que el perfil de este personaje “no fue creado para reflejar políticos nacionales, pero creo que es un perfil que vemos mucho en la política latinoamericana”.

Asegura que en el continente americano hay políticos villanos como el que se presenta en Ilegítimo. “Tristemente es una realidad que vivimos y no la podemos tapar. En un mundo ideal, el político tendría que ser alguien que vele solo por el bien del pueblo y nada más, pero no es una realidad, y menos hoy día. Todos sabemos la cantidad de gobernantes corruptos que lideran nuestros países”.

“Dicen que cada pueblo tiene el líder que uno merece. No sé qué tan verdad sea esto, pero sí es verdad que uno escoge el gobierno por votación. Quizás, a veces, porque uno no ve mejores opciones, quizás a veces porque en las campañas políticas uno sale engañado con tantas promesas que al final terminan siendo falsas. Pero, en fin, hay que tratar de votar con más conciencia y hay que tratar de sancionar a cualquier político o gobernante que se sale del camino, es la única manera de tener un gobierno justo y digno de liderar”, agrega Jacobo Silvera.

Responsabilidad

Ilegítimo deja al desnudo a los corruptos. “La política se convirtió en un negocio y no en un trabajo para el bien común de nuestra sociedad. Estamos escogiendo negociantes y no humanistas, personas para las que el poder y el dinero son su prioridad. Seguimos en el proceso de aprender y de conocer nuestra historia para no revivirla”, opina Julieth Restrepo, una de las protagonistas de esta producción.

, quien ha participado en películas como(Colombia), de, admite que la sociedad permite que estos personajes lleguen al poder. “Creemos que nuestro voto no importa, pero es lo que define nuestro futuro y nuestra historia. Somos directos responsables. Sí hay líderes que pueden ayudarnos a cambiar la historia, pero sé que el primer paso es contribuir -cada uno de nosotros- con un granito de arena para empezar a generar el cambio y dejar de poner toda la responsabilidad en manos de otros”.

“Necesitamos una sociedad que se pregunte qué es lo realmente importante y le dé la importancia que se merece a los valores y los principios. A poner el amor como prioridad. La educación es la llave para generar más conciencia y respeto, y cuando venzamos el miedo seremos capaces de denunciar y cambiar la historia”, añade, quien actuó conen(España), dirigido por

Sistema

La película Ilegítimo trata sobre cómo esa corrupción ejerce un papel dañino dentro del sistema democrático de cualquier país de la región.

Este drama, dirigido por, presenta a Juancho (), un joven universitario con aspiraciones deportivas que se obsesiona con un inmoral candidato en ascenso (interpretado por).

“El político corrupto se ve mucho en nuestras sociedades latinoamericanas. Cada día hay escándalos en todas nuestras latitudes y se refuerza en las historias que contamos por ser una realidad cotidiana, y porque ellos son personajes de mucho poder”, explicasobre esta producción rodada en áreas comoy la

agrega que al público siempre le atrae cómo estas figuras de la ilegalidad se enfrentan a héroes cotidianos como Juancho, que buscan conocer cómo hacen sus fechorías y la posibilidad para dejarlos en evidencia.

productor de este filme panameño-colombiano, plantea que la sociedad es corresponsable de esta clase de situaciones, “ya que normalmente la intención de voto es acompañada más por votos que son en contra de quien no queremos, o son votos guiados por intereses, pensando que esa persona que trae promesas de apoyar determinado sector es la que conviene. Pensando así, dejamos de lado buscar y analizar detalladamente quién tiene una buena y limpia trayectoria y un mejor plan para el país”.

Luis Pacheco recomienda ver Ilegítimo porque “cuenta que aunque la vida tenga dificultades, siempre hay esperanzas. Es una película bella y emotiva que recomiendo al público y que seguramente le será difícil no sentir lo que nuestro personaje pasa. Sería un reto pedirles que no lloren en algunas de las escenas. Al final, sabemos que el público saldrá con el corazón lleno de esperanza, así que no deben perdérsela, desde ya separen su butaca para ver esta bella película de mucho talento panameño en coproducción con Colombia”.

Jacobo Silvera califica a Ilegítimo como un largometraje completo. “Está bien elaborada a nivel de producción, cinematografía, actuación, etc. Aparte de ser entretenida, te deja una enseñanza y aparte de dejarte intrigado, queriendo saber qué va a pasar, también te llegará al corazón”.

Proceso

cuenta con un elenco compuesto por actores panameños comoe intérpretes colombianos como

es 80% producción panameña y 20% colombiana.comenta sobre el tema: “las coproducciones son un mecanismo muy importante para que nuestro cine viaje, para que los mercados se abran y el público se amplíe. De igual manera, cada uno de los países que participan en la coproducción impulsan la película como propia y esto da más vuelo a ser visto por una mayor cantidad de espectadores”.

En el caso de, comenta Pacheco, la presencia de Colombia la dan “actores de un nivel internacional comomás conocido como Don Armando en la telenovela, y, que ganó el premio Macondo por(2013), que junto a los actores panameños de gran talento cuentan una muy bella historia que nadie debe perderse”.

, por su lado, comparte que unieron fuerzas con“porquees un país pequeño y con una pequeña población, y recuperar la inversión que uno le hizo a la película, con solo los locales que van a verla en el cine, no es fácil. Por eso, los cineastas panameños tratamos de hacer coproducciones para venderlas mas fácil en otros países y tener más ingresos”.

Familia

también trata el tema de la irresponsabilidad de algunos padres hacia sus hijos. Este hecho se registra, de acuerdo con este filme, entre otras, por el machismo imperante en la, por el hambre de poder de ciertos personajes, y por la falta de valores en la sociedad.

considera que el motivo principal “es más por una falta de valores que de otras cosas. Esto viene inculcándose en las familias, y también es culpa por la falta de más familias verdaderas. Aunque no podemos generalizar, puesto que la mayoría de los latinoamericanos sí somos buenos padres. La falta de valores se da más por una educación deficiente y por los problemas que existen en el entorno social”.

Panamá

Para la actriz colombiana, participar en una película panameña fue “una gran oportunidad. Es una nueva puerta que se abre para mí y no puedo estar más agradecida por eso. Fue un placer formar parte de este proyecto y traer ami experiencia como actriz. Y espero que esta sea la primera de muchas. ¡Me muero por volver a trabajar allí!”.

es una coproducción entre. ¿La unión hace la fuerza para que el cine latinoamericano vaya hacia adelante? “¡Absolutamente! Somos países llenos de talento, de contrastes y con ganas de sacar adelante proyectos de talla internacional que le muestren al mundo nuestras historias y lo que tenemos por contar”.

Califica de “increíble” la experiencia de rodar en. “Una ciudad que me abrió sus puertas y se convirtió en el mejor escenario para hacer esta película. Fue muy bonito compartir con tanta gente talentosa y apasionada por hacer cine. Ver lo bien que vaa nivel cinematográfico y las grandes historias que se están contando es muy inspirador. ¡Me enamoré de! De su gente, su encanto, su magia! Fue maravilloso ver las bellezas que Panamá le ofrece al mundo!”.