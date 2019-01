Una mirada distinta al poder con el drama de época The Favourite (La favorita), y una visión de las clases sociales y culturales de un barrio latinoamericano en Roma, son las películas que más nominaciones recibieron hoy de parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

+ info Nueve películas extranjeras van tras una estatuilla dorada

Interesante que ambas sean títulos procedentes de otras industrias: La favorita (Reino Unido) y Roma (México), quizás una muestra positiva de cómo se ha diversificado el gusto de los casi 8 mil miembros que componen la Academia de Hollywood.

La favorita está nominada a película, director (Yorgos Lanthimos), actriz principal (Olivia Colman), actriz de reparto (Emma Stone), actriz de reparto (Rachel Weisz), guión original (Deborah Davis, Tony McNamara), montaje (Yorgos Mavropsaridis), fotografía (Robbie Ryan), diseño de producción (Fiona Crombie, Alice Felton) y vestuario (Sandy Powell).

Mientras que Roma (México) está presente con nominaciones en película, director (Alfonso Cuarón), actriz principal (Yalitza Aparicio), actriz de reparto (Marina de Tavira), película de habla no inglesa, guión original (Alfonso Cuarón), fotografía (Alfonso Cuarón), diseño de producción (Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez), sonido (Skip Lievsay, Graig Henighan, José Antonio García) y efectos sonoros (Sergio Díaz, Skip Lievsay).

'Roma' es un filme independiente mexicano en blanco y negro, hablado en español y un dialecto indígena.

Estados Unidos aparece de la mano de A Star Is Born (Ha nacido una estrella) y Vice, ambas con ocho nominaciones.

A Star Is Born, sobre el ascenso de un cantante y el surgimiento de una joven cantautora prometedora, está en la carrera en los apartes película, actor principal (Bradley Cooper), actriz principal (Lady Gaga), actor de reparto (Sam Elliott), guión adaptado (Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters), fotografía (Matthew Libatique), canción ("Shallow") y sonido (Tom Ozanich, Dean Zupancic, Jason Ruder, Steve Morrow).

Vice, un retrato sin dobleces sobre el vicepresidente Dick Cheney, película, director (Adam McKay), actor principal (Christian Bale), actor de reparto (Sam Rockwell), actriz de reparto (Amy Adams), guión original (Adam McKay), montaje (Hank Corwin) y maquillaje (Greg Cannom, Kate Biscoe, Patricia DeHaney).

Black Panther, sin duda la más querida del público tras A Star Is Born, tiene película, banda sonora (Ludwig Göransson), canción ("All the Stars"), diseño de producción (Hannah Beachler, Jay Hart), vestuario (Ruth Carter), sonido (Steve Boeddeker, Brandon Proctor, Peter Devlin) y efectos sonoros (Benjamin A. Burtt, Steve Boeddeker).

El premio Óscar se entregará el 24 de febrero en Los Ángeles.

BlacKkKlansman (Estados Unidos), un alegato en contra del racismo y la discriminación, tiene nominaciones en película, director (Spike Lee), actor de reparto (Adam Driver), guión adaptado (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee), montaje (Barry Alexander Brown) y banda sonora (Terence Blanchard).

Bohemian Rhapsody (Reino Unido), una biografía libre sobre el cantante Freddie Mercury y la banda de rock Queen, película, actor principal (Rami Malek), montaje (John Ottman), sonido (Paul Massey, Tim Cavagin, John Casali) y efectos sonoros (John Warhurst, Nina Hartstone).

Green Book (Estados Unidos), de Peter Farrelly, tiene nominaciones en película, actor principal (Viggo Mortensen), actor de reparto (Mahershala Ali), guión original (Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga) y montaje (Patrick J. Don Vito).

Cuatro nominaciones obtuvo First Man (Estados Unidos), de Damien Chazelle: diseño de producción (Nathan Crowley, Kathy Lucas), sonido (Jon Taylor, Frank A. Montaño, Ai-Ling Lee, Mary H. Ellis), efectos sonoros (Ai-Ling Lee, Mildred Iatrou Morgan) y efectos visuales (Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles, J.D. Schwalm).

El regreso de Mary Poppins (Estados Unidos), de Rob Marshall, está nominada en banda sonora (Marc Shaiman), canción ("The Place Where Lost Things Go"), diseño de producción (John Myhre, Gordon Sim) y vestuario (Sandy Powell).

Todas las nominaciones

Mejor película:

“A Star Is Born”, “Roma”, “Green Book”, “The Favourite”, “Black Panther”, “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Vice”.

Dirección:

Spike Lee, “BlacKkKlansman”; Pawel Pawlikowski, “Cold War”; Yorgos Lanthimos, “The Favourite”; Alfonso Cuarón, “Roma”; Adam McKay, “Vice”.

Actor:

Christian Bale, “Vice”; Bradley Cooper, “A Star Is Born”; Viggo Mortensen, “Green Book”; Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”; Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”.

Actriz:

Glenn Close, “The Wife”; Lady Gaga, “A Star Is Born”; Yalitza Aparicio, “Roma”; Olivia Coleman, “The Favourite”; Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”.

Actor de reparto:

Mahershala Ali, "Green Book"; Sam Elliott, "A Star Is Born"; Adam Driver, "BlacKkKlansman"; Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"; Sam Rockwell, "Vice".

Actriz de reparto:

Amy Adams, "Vice"; Marina de Tavira, "Roma"; Regina King, "If Beale Street Could Talk"; Emma Stone, "The Favourite"; Rachel Weisz, "The Favourite".

Película en lengua extranjera:

"Never Look Away" (Alemania); "Shoplifters" (Japón); "Capernaum" (Líbano); "Roma" (México); "Cold War" (Polonia).

Guion adaptado:

“The Ballad of Buster Scruggs”, “BlacKkKlansman”, “Can You Ever Forgive Me?”, “If Beale Street Could Talk”, “A Star Is Born”.

Guion original:

“First Reformed”, “Green Book”, “Roma”, “The Favourite”, “Vice”.

Cinta animada:

“Incredibles 2”, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Mirai”, “Ralph Breaks the Internet”, “Isle Of Dogs”.

Corto animado: “Animal Behaviour”, “Bao”, “Late Afternoon”, “One Small Step”, “Weekends”.

Cinematografía:

"Cold War”, “The Favourite”, “Never Look Away”, “Roma”, “A Star Is Born”.

Mezcla de sonido:

“Black Panther”, “Bohemian Rhapsody”, “First Man”, “Roma”, “A Star Is Born”.

Edición de sonido:

“A Quiet Place”, “Black Panther”, “Bohemian Rhapsody”, “First Man”, “Roma”.

Música original:

"Black Panther", ''BlacKkKlansman", ''If Beale Street Could Talk", ''Isle of Dogs", ''Mary Poppins Returns".

Diseño de vestuario:

“The Ballad of Buster Scruggs”, “Black Panther”, “The Favourite”, “Mary Poppins Returns”, “Mary Queen of Scots”.

Documental (largometraje):

“Free Solo”, “Minding The Gap”, “Of Fathers and Sons”, “RBG”, “Hale County This Morning, This Evening”.

Documental (cortometraje):

“Black Sheep”, “End Game”, “Lifeboat”, “A Night at the Garden”, “Period. End of Sentence”

Edición:

“BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Green Book”, “The Favourite”, “Vice”.

Maquillaje y peinado:

“Border”, “Mary Queen of Scots”, “Vice”.

Cortometraje:

“Detainment”, “Fauve”, “Marguerite”, “Mother”, “Skin”.

Efectos visuales:

“Avengers: Infinity War”, “Christopher Robin”, “First Man”, “Ready Player One”, “Solo: A Star Wars Story”.