Si Pixar es lo más extraordinario que le ha pasado al cine animado estadounidense desde 1995 hasta el presente. Entonces la saga de Toy Story es el nivel más alto de calidad que ha ofrecido este estudio audiovisual y supera a otras obras maestras de esta casa como Up (2009), WALL-E (2008), Ratatouille (2007), The Incredibles (2004 y 2018) y Finding Nemo (2003).

Pixar, una vez más, ha tirado por la borda el principio que rige en Hollywood. La llamada meca del cine nos agobia (con demasiada frecuencia) con secuelas y precuelas que desmeritan a la primera entrega.

Por eso, la norma es que las segundas y las terceras partes sirven para poco. Pixar ha demostrado que eso es falso, en especial con el universo de Toy Story.

Niños

Los grandes temas de las cuatro Toy Story son el amor como el anhelo que aspira todo ser vivo; los estragos que causa el desamor en el corazón humano (la muestra está en el comportamiento de Stinky Pete, Lotso y Gabby Gabby...); alimentar el alma de los niños de todas las edades (incluyendo a los que ya tenemos canas); los cambios que traen consigo el crecer (de niño a joven y de allí a adulto); la angustiosa sensación de la pérdida y la amistad como una muestra de esa capacidad de querer al otro sin esperar nada a cambio.

Adultos

Las The Incredibles y Up son las más serias de la carrera de Pixar, entre otras, porque no tienen la estructura de una fábula.

Otro motivo. Las dos primeras son aventuras a cargo de adultos (por más que Violeta y Bob tienen súper poderes) y la tercera por tener al frente a un niño (Russell) y a un señor de la tercera edad ().

Toy Story 4 ingresa a este grupo. ¿Por qué? Uno de los conflictos del vaquero Woody es darse cuenta que su tiempo de juguete favorito ya pasó, pero no se ciega con el odio, la venganza o la envidia, sino que educa al tenedor Forky en su responsabilidad de hacer feliz a Bonnie. Otra prueba es Forky, y Buzz Lightyear en Toy Story 1, tiene enormes conflictos existenciales. No sabe quién es, ni cuál es su misión en la vida. El bueno de Woody siempre es el guía.

Empoderamiento

Pixar le ha dado protagonismo a las mujeres en sus tramas como lo demuestran las Incredibles, las dos vinculadas con Nemo y Dory, y la propia Toy Story, aunque con más énfasis en Inside Out (2015) y Brave (2012).

Ese justo lugar de las mujeres en una sociedad que debe ser igualitaria queda patente en Toy Story 4 (2019), a través de los roles que tienen los personajes de Betty y Jessie y Bonnie. Por ejemplo, cuando Bonnie le pone la placa del sheriff Woody a Jessie.

Hasta luego

Toda despedida es difícil y dolorosa. Porque es sobre poner un punto a algo y es un comenzar a una nueva experiencia. Ese fue uno de los mensajes que ofreció Toy Story 3 (2010) y que se profundiza en su cuarta entrega cuando uno de los personajes decidió cambiar de rumbo. ¿La lección? Los cambios son buenos y sanos.

Cambios por mi parte

Al hablar de cambios, debo compartirles a ustedes, queridos lectores, un traslado.

Desde hoy viernes 28 de junio dejó de ser periodista del periódico La Prensa, una empresa que ha sido mi casa desde hace 29 años.

Voy a trabajar a favor de la cultura y las artes desde mi nueva aventura: estaré a cargo de la Dirección Nacional de las Artes del Instituto Nacional de Cultura, que en unos pocos meses pasará a ser el Ministerio de Cultura.

Me han propuesto seguir adelante con el blog Cine y más, que comencé a escribir en julio de 2011, y mi respuesta inmediata fue: "sí". Estaré en este espacio compartiendo con ustedes el amor mutuo que sentimos por las manifestaciones artística en general y el séptimo arte y la televisión en particular.

Un abrazo a todos.