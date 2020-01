Un 2013 de cine

Antes que nada, que todos ustedes tengan un gran 2013 junto a sus seres queridos y que el cine, entre otras manifestaciones producto de la creatividad humana, les haga inmensamente feliz. Ahora sí va este nuevo capítulo del blog.

Año nuevo, vida, nueva se dice con frecuencia por estas fechas.

En materia fílmica esto no se aplica mucho, pues el 2013 volverá a ser más de lo mismo: varias secuelas y remakes (reposiciones) de producciones que ya han funcionado en la taquilla, más alguna novedad.

Veamos algunos títulos de la llamada Meca del Cine que darán de qué hablar y el mes en que se estrenarán en Estados Unidos. Como siempre, dependerá de muchos factores que pasen por las salas panameñas.

Aunque el cine no le ha dado tantos beneficios a Charlie Sheen como la televisión, quiere probar suerte con la comedia A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III (febrero).

Los romances entre jóvenes humanos y seres sobrenaturales tipo Twilight estarán de regreso con Beautiful Creatures (febrero).

El maestro coreano Park Chan-wook, creador de la reverenciada Old Boy (2003), ha caído en la tentación de laborar en Hollywood y lo hace con el drama de terror Stoker (marzo).

Lo interesante es que su colega, el norteño Spike Lee, se hará cargo del remake de su Old Boy (octubre).

El director Derek Cianfrance ya trabajó con Ryan Gosling en Blue Valentine (2010) y les gustó tanto la experiencia que ambos retornan con el drama criminal The Place Beyond the Pines (marzo).

El director Sam Raimi, después de triunfar con la trilogía de Spider-Man, se hace cargo de una precuela: Oz: The Great and Powerful (marzo), cuyo argumento gira en torno a los orígenes del Mago de Oz.

Sandra Bullock intentará volver a ser la reina de la comedia con The Heat (abril), en la que será una representante de la ley.

A Robert Redford y Mia Farrow se les asocia con The Great Gatsby (1974). Ahora será el turno de Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan (mayo) para ver si pueden con el clásico literario de F. Scott Fitzgerald.

Los seguidores de la tripulación de la nave Enterprise estarán de plácemes con Star Trek Into Darkness (mayo).

Los zombis nunca pasan de moda, lo que quedará demostrado en este 2013 con World War Z (junio), protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Marc Forster.

Como si el presidente estadounidense Barack Obama no tuviera suficientes dolores de cabeza con todo el lío relacionado con el vacío fiscal, en White House Down (junio) lo quieren secuestrar unos paramilitares. Tranquilo, mandatario, Channing Tatum lo rescatará.

Mientras que The Lone Ranger (julio) trae de regreso al valiente llanero solitario, bajo las órdenes de Gore Verbinski (responsable de la saga Los piratas del Caribe).

En Elysium (agosto), unos extraterrestres poco amigables perseguirán a Matt Damon y Jodie Foster.

Ben Affleck insiste en ser actor cuando solo debería dedicarse a dirigir. En septiembre presentará Runner, Runner.

Chris Hemsworth volverá con su poderoso martillo en Thor: The Dark World (noviembre). El cineasta Alan Taylor reemplazará a Kenneth Branagh.

En noviembre tocará la segunda entrega de The Hunger Games, titulada Catching Fire. El realizador Francis Lawrence le quitará la batuta a Gary Ross.

La actriz Meryl Streep de seguro brillará con August: Osage County, un drama basado en una obra teatral de Tracy Letts ganadora de un Pulitzer y con la que el director de televisión John Wells pasa a la pantalla grande.

Otro retorno esperado será la segunda entrega de The Hobbit, cuyo título es The Desolation of Smaug, que esperemos brinde mayor calidad que su irregular antecesora.

Amy Adams, Olivia Wilde y Rooney Mara forman parte del cartel de Her, una comedia de ciencia ficción dirigida y escrita por Spike Jonze, que originalmente iba a debutar en el 2012, pero se prefirió hacerlo a mediados de este año.

Terrence Malick, que sorprendió con su exquisita El árbol de la vida, es conocido por tardar mucho entre una cinta y otra. Ahora quiere demostrar que puede ser productivo cuando quiere, pues en el 2013 tiene planes de sorprendernos por partida doble: Voyage of Time, un documental sobre el medio ambiente con Brad Pitt y Emma Thompson como sus narradores, y Knight of Cups, un drama romántico con Christan Bale, Natalie Portman, Cate Blanchet y Antonio Banderas como sus estrellas. Ninguna tiene fecha oficial de estreno.

¿Hay más? Sí, Hollywood brindará muchas secuelas.

Por ejemplo, espere Iron Man 3, Star Trek 2, Fast and Furious 6, Hangover 3, Wolverine 2, The Smurfs 2, Austin Powers 4, Bridesmaids 2 y Tintin 2.

Otras fronteras

¿Qué podemos esperar de algunos cineastas iberoamericanos para este nuevo año? Les digo.

El español Pedro Almodóvar busca refugio en la comedia, el género que lo dio a conocer en el mundo, con Los amantes pasajeros, y sus principales actores son Penélope Cruz, Javier Cámara, Antonio Banderas, Cecilia Roth y José María Yazpik. Se estrena en España el 8 de marzo.

El mexicano Guillermo del Toro no pudo concretar su presencia en la serie de The Hobbit, pero sí tuvo oportunidad de rodar otra producción: Pacific Rim (julio), sobre seres humanos y robots que luchan juntos para que la Tierra no se vaya al traste.

Otro mexicano de fama global, Alejandro González Iñárritu, deja las historias dolorosas para tomar por el camino de la risa con Birdman, la que no tiene fecha oficial de estreno. Tiene, además, otro título en preparación: The Revenant, otro giro en su carrera porque se trata de un western que ocurre en el siglo XIX, el que tampoco tiene fecha fija de salida.

El director y guionista danés Lars von Trier traerá el drama erótico The Nymphomaniac, sobre el devenir de una ninfómana, tiene un amplio reparto que incluye a Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Willem Dafoe y Uma Thurman, entre otros.

Los ganadores del premio Oscar, Sandra Bullock y George Clooney, serán los protagonistas de Gravity, una aventura espacial que firma el mexicano Alfonso Cuarón.

¿Cuáles de todos estos títulos esperas con ansias y por qué? ¿Qué otras películas de 2013 deseas que se estrenen pronto?