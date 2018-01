Ya estamos a pocos días del anuncio de los nominados a los premios Óscar.

El 23 de marzo sabremos qué producciones aspirarán a una o más de esas estimadas estatuillas doradas.

De acuerdo con las nominaciones que han dado los sindicatos más grandes en Hollywood, más los resultados de los Critics Choice y lo ocurrido en los Globo de Oro, se puede vislumbrar quiénes tienen potencial de estar en la ceremonia del 4 de marzo en Los Ángeles.

Estas producciones tienen muchas posibilidades en el aparte de mejor película del año: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; Lady Bird; The Shape of Water; Get Out, Dunkirk; The Post y The Florida Project.

Entre los directores deben ingresar en la contienda Guillermo Del Toro por The Shape of Water; Christopher Nolan por Dunkirk; Martin McDonagh por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Greta Gerwing por Lady Bird. El quinto puesto podría ser Jordan Peele por Get Out o Sean Baker por The Florida Project.

En el aparte de mejor actriz principal deben formar parte de esa categoría Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri; Saoirse Ronan por Lady Bird; Meryl Streep por The Post y Sally Hawkins por The Shape of Water.

Entre los actores principales deberían incluir a Gary Oldman por Darkest Hour; Daniel Day-Lewis por Phantom Thread; Daniel Kaluuya por Get Out; Timothee Chalamet por Call Me By Your Name y James Franco por The Disaster Artist.

Actriz secundaria es una categoría difícil de establecer. Seguras: Allison Janney por I, Tonya y Laurie Metcalf por Lady Bird. Los otros lugares pueden ser ocupados por Octavia Spencer por The Shape of Water; Hong Chau por Downsizing o Mary J. Blidge por Mudbound.

Entre los actores secundarios deben ser convocados: Sam Rockwell ( Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Richard Jenkins ( The Shape of Water) y Willem Dafoe ( The Florida Project). Otras opciones serían Woody Harrelson ( Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) y Christopher Plummer ( All the Money in the World).

En guion adaptado las películas a destacar deberían ser Call Me By Your Name; Molly's Game; Mudbound y The Disaster Artist.

El guion original es otra de esas categorías complicadas: Lady Bird, The Shape of Water, Get Out y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. El quinto puesto podría ser The Big Sick o The Post.