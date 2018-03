Alberto Serra se define como un futbolista frustrado, ya que no puede estar en el campo de juego representando a la selección panameña en el Mundial que ocurrirá en Rusia este junio, aunque sí decidió contar, desde el séptimo arte, la historia del balompié istmeño y cómo los deportistas tienen que sortear obstáculos para seguir adelante.

Este director y productor presentará en el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) su documental La fuerza del balón (2017).

Esta producción se proyectará en el IFF Panamá el viernes 6 de abril de 2018, a las 7:00 p.m. (la entrada es libre), en el Complejo Cultural y Deportivo La Siesta de Tocumen, y luego el martes 10 de abril, a las 4:15 p.m., en la sala 5 de Cinépolis Multiplaza.

La sinopsis del documental es la siguiente: “El lado más humano del fútbol nos enseña qué tan lejos están dispuestas a llegar las personas para convertirse en un jugador profesional o apoyar el deporte. Historias de aquellos que han llegado lejos y otros que han fallado en el intento”.

Alberto Serra, quien en su filmografía cabe incluir La isla del diablo (2008), tendrá una doble presencia en el IFF Panamá, ya que también tendrá su película de ficción Sin voz (2017), sobre el abuso infantil.

Sin voz estará en la sala 7 de Cinépolis Multiplaza el 8 de abril, a las 11:10 a.m.

El factor clave

La principal intención de Alberto Serra con La fuerza del balón era compartir con el espectador “la necesidad de comunicar el trabajo que se hace con las categorías infantiles de fútbol, y cómo el factor humano y el social son clave para el éxito o fracaso de los deportistas”.

El primer día de rodaje fue en Bagoso, la escuelita de fútbol de Felipe Baloy, Gabriel 'Gavilán' Gómez y Juan Ramón Solís, “todos de la selección nacional y capitanes del equipo”.

Aunque a simple vista parece una historia sobre el fútbol, “realmente muchos en el extranjero la han considerado una película más social que deportiva”.

Quería transmitir “el poder que tiene el fútbol como herramienta para superarse, y eso es increíble, quise plasmar eso”.

Opina que el fútbol “ha logrado grandes e importantes cambios en las sociedades. Pienso que es una herramienta importante de unión y hermandad”.

Indagar

Para La fuerza del balón, Alberto Serra llevó a cabo mucha investigación social.

“Entender por qué de las cosas a nivel de barrio, visitar las escuelitas de fútbol y escuchar los temas que se repiten en todos lados y que la solución a los mismos no se aplica todavía de manera correcta”.

También quería conversar con todas las generaciones del deporte. “Pensar que las infantiles han participado en 7 mundiales y la selección mayor recién va al primero en Rusia es un tema de análisis, la solución a esto arreglaría todos los problemas”.

Éxito

Los protagonistas del documental son aquellos que han triunfado de la mano del balompié, grupo que incluye a los hermanos Armando y Julio Dely Valdés, Rommel Fernández, Víctor René Mendieta, Pércival Antonio Piggott, Felipe Baloy, Juan Ramón Solís y Hernán Darío Gómez.

“En el caso de Mendieta, los Dely y Rommel todavía triunfaron mucho más, pues con mucho menos plataforma lograron llegar más lejos que los jugadores actuales”, anota.

Preguntado en qué han fallado aquellos que no han logrado el éxito deportivo, responde que lo principal es “saber dejar a un lado lo malo, en su mayoría los jugadores que tuvieron la oportunidad y la perdieron por no tener la suficiente fuerza en sus valores para poder decirle no a lo malo que les rodeaba en sus barrios”.

Fuentes

Para La fuerza del balón entrevistó a Felipe Baloy, Juan Ramón Solís, Gabriel Gómez, René Mendieta, Edgardo Carles, Blas Pérez, Luis Tejada, Gary Stempel, Tátara Guevara, Juan Carlos Cubillas, Alberto Zapata, Alberto Mitre, César Morales, Darwin Pinzón, José Luis Pistolero Garcés, Carlos Chicho Martans, Pedro Chaluja, Eduardo Vaccaro y Pércival Piggott.

Estado

Sobre si el Estado panameño apoya lo suficiente al deporte en general y al fútbol en lo particular, Alberto Serra comenta que “hacen el intento, pero el sistema no funciona de manera correcta”.

Rodaje

El documental La fuerza del balón se filmó en varios puntos de la provincia de Panamá en los que la actividad del balompié es potente.

En particular, el director Alberto Serra, fundador de Windmill Productions, llevó su cámara a sectores populares como Los Libertadores, San Miguelito, El Chorrillo, Río Abajo, Santa Ana, Juan Díaz y Cerro Batea, así como a los estadios Rommel Fernández y el Cascarita Tapia, y en las ciudades de Colón y Chitré (Herrera).

Rusia

Preguntado sobre qué emociones le embarga cuando piensa que estaremos en el Mundial de Rusia responde: "Lo veo y todavía no me lo creo! También pienso que el panameño en general no sabe el significado real y su repercusión, tal vez no se lo creen todavía igual que yo. He visto la repetición del gol de Román unas 100 veces y me sigo erizando.

Sobre cómo le irá a la selección en Rusia contesta: "la Sele ya no tiene nada que perder, el hielo se rompió y ya estamos en el Mundial. Esto a las nuevas generaciones les dará mucho más fuerza y querer ser mejores profesionales. Creo haremos un papel bueno, en el cuadro siguen siendo 11 jugadores contra 11 jugadores y la pelota es redonda.