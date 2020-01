La entretenida ‘Star Trek: En la oscuridad’

Austin Powers 4, Fast and Furious 6, The Hunger Games 2, Bridesmaids 2, Tintin 2, Hangover 3, Wolverine 2, Los Pitufos 2 y Thor 2.

Sí, son demasiadas secuelas fílmicas procedentes de Hollywood para 2013.

Uno como que se asusta cuando se entera de que semejante ola gigante va a terminar de inundar nuestras salas de cine istmeñas, pues está el estereotipo, por lo general comprobado, que toda continuación es una pérdida de tiempo.

Claro, para no perder la esperanza, que es lo último que se pierde según nos decía a cada rato mi abuela materna, uno ve una película industrial como Star Trek: En la oscuridad y redescubre que las secuelas cinematográficas no son necesariamente causa de espantos.

FINANZAS

Aunque en términos monetarios quizás los productores de Star Trek: En la oscuridad esperaban mucho más, tampoco es que le haya ido pésimo en la boletería global, pues se llevó a cabo con una inversión de 190 millones de dólares y hasta esta semana ha recaudado en el ámbito mundial 330 millones de dólares de acuerdo con cifras del sitio web especializado boxofficemojo.com.

Estamos ante una saga con un nicho fiel, aunque no tan enorme como el de Star Wars. Una prueba es que su antecesora Star Trek (2009) tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y obtuvo 385.6 millones de dólares.

Los 12 largometrajes que han pasado por la pantalla grande, por lo menos en la boletería de Estados Unidos, han conseguido un total en conjunto de mil 183 millones de dólares.

MOTIVOS

Aventuras envolventes, mundos sorprendentes, efectos especiales que no estorban a la narración, un argumento con más de un mensaje que podemos aplicar en la Tierra en 2013, una dirección confiada de J.J. Abrahams, unos personajes atractivos y unos actores que hacen su trabajo como se espera, en particular Chris Pine, Zachary Quinto y Zoe Saldana. Por eso me pareció de lo más llevadero este nuevo contacto con la tripulación de la nave Enterprise.

http://www.youtube.com/watch?v=xlApdZQQ0Bo

Star Trek: En la oscuridad, si bien no supera al capítulo estrenado en 2009 ni tampoco llega a la altura de The Wrath of Khan (una de las mejores de la saga en mi opinión de neófito en la materia), sí es una producción emocionante y divertida en casi todo momento.

El director J.J. Abrahams confirma que en la llamada meca del cine estadounidense es el nuevo Steven Spielberg, por lo menos en las lides de la ciencia ficción audiovisual.

De su maestro aprendió que lo mejor es ofrecer al público películas comerciales con un ritmo narrativo que no dé tregua alguna, y al mismo tiempo brindar escenas del futuro bien logradas (algunas de verdad alucinantes) sin que uno piense que alguien consumió droga adulterada y en demasía.

Los héroes de Star Trek: En la oscuridad, en especial el irresponsable y valiente terrícola James T. Kirk y el enigmático y pragmático Sr. Spock (fue emotivo ver al legendario Leonard Nimoy), logran crear lazos afectivos con la audiencia de cualquier edad.

Esto es más que cierto, pues fui a verla en compañía de mi hijo Diego, sus primos Israel y Joseph y con mi padre Donatilo, y aunque ninguno de nosotros es un fanático acérrimo de esta franquicia como sí lo son los personajes de la serie televisiva de The Big Bang Theory, salimos de la sala con una notable sonrisa de satisfacción y con el ánimo suficiente para defender con nuestra vida cualquier planeta del más letal de los villanos.

Ni siquiera el servicio irregular que recibimos en las salas de cine ubicadas en la ciudad de Chitré, sus administradores no pudieron manejar del todo la enorme cantidad de asistentes que recibió durante la semana de vacaciones escolares, pudo ensombrecer lo grato que fue para nosotros este capítulo de Star Trek.

¿Qué opinan de las secuelas en general? ¿Son más fans de Star Trek o de Star Wars? ¿Cuál es su película favorita de la saga de Star Trek?