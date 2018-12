La regla de oro de todo productor de cine de Hollywood es hacer una película que cueste lo suficiente (ni un centavo más) y que dé bastante dinero en el mercado nacional, o sea, que le vaya de maravilla en Estados Unidos.

Luego vendrá su siguiente deseo, porque soñar es un acto gratuito en todas partes del planeta, que ese mismo filme sea reverenciado por los principales críticos de la unión americana y, de paso, hasta ya se ve a sí mismo caminando por la alfombra roja del Teatro Dolby de Hollywood, de Los Ángeles, con el discurso en la mano que leerá cuando acepte el premio Óscar a la mejor producción del año.

Bueno, algunos productores en el 2018 no vieron cumplidas ninguna de estas metas durante su paso por la llamada meca del cine.

Casos

Kathleen Kennedy debió estar triste cuando Solo: A Star Wars Story ( Buena Vista), dirigida por Ron Howard, obtuvo en Norteamérica 213.7 millones de dólares y en el extranjero 179.1 millones de dólares.

En apariencia Kathleen Kennedy debería estar contenta, pero el punto es que este título fue hecho con una inversión de 250 millones de dólares y nadie gasta tanta plata para no recibir, por lo menos, el doble de lo sembrado.

Mientras que A Wrinkle In Time ( Buena Vista) fue el resultado de 130 millones de dólares. La realizadora Ava DuVernay pensó que todo le iría bien porque tenía un elenco integrado por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Chris Pine. Error. En boletería mundial alcanzó 132.6 millones de dólares.

Ni el prestigio del director Lasse Hallstrom, ni el talento de Keira Knightley, Morgan Freeman y Helen Mirren pudieron con el hundimiento de The Nutcracker and the Four Realms ( Buena Vista), que costó 120 millones de dólares y de vuelta logró apenas 138.9 millones de dólares.

Randall Emmett y George Furla pusieron 10 millones para que Kevin Connolly rodara Gotti ( Vertical Entertainment), pero a este drama criminal le fue de la patada, al obtener en Estados Unidos y Canadá 4.3 millones de dólares. La debacle fue tan grande que decidieron no enviarla a pasear por otros países.

Roger Birnbaum buscó 30 millones de dólares, se los entregó al cineasta Eli Roth para que filmara Death Wish ( MGM), una de acción que de vuelta llegó a 34 millones de dólares en Norteamérica y se decidió no intentarlo en las salas del extranjero.

Rob Cohen fue el responsable de The Hurricane Heist ( Entertainment Studios), un thriller que se logró terminar con 35 millones de dólares, aunque en la taquilla le fue fatal: 6.1 millones de dólares.

A Skyscraper ( Universal), del director Rawson Marshall Thurber y producida por Beau Flynn, le pasó algo curioso. En total, obtuvo 304.1 millones de dólares y su inversión fue de 125 millones de dólares.

Entonces, ¿cuál es el problema con Skyscraper? En Norteamérica hizo solo 67.7 millones de dólares, o sea, no salió de su mercado con las deudas pagadas.

