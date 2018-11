En la ciudad de Santa Mónica ocurrió la ceremonia de entrega de los People Choice, una distinción a partir de votos emitidos por los consumidores del entretenimiento estadounidense.

El People's Champion Award fue este año para Bryan Stevenson, de 58 años, un defensor de que el sistema penal de Estados Unidos debe cambiar para bien, en especial para aquellos que forman parte de minorías raciales.

El Fashion Icon Award fue para Victoria Beckham, diseñadora de moda y cantante inglesa.

El People's Icon fue para la actriz Melissa McCarthy, nominada al premio Oscar como actriz secundaria por Bridesmaids.

El mejor actor de comedia fue Kevin Hart, una de las estrellas de Jumanji: Bienvenidos a la jungla (la continuación se estrenará en el 2019).

El mejor Influencer de belleza fue James Charles.

La mejor Estrella Masculina de una Película fue Chadwick Boseman, quien causó furor en Black Panther.

La mejor Película de Comedia fue The Spy Who Dumped Me, protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon, y dirigida por Susanna Fogel.

La mejor Estrella de una Película de Acción fue Danai Gurira, por Black Panther. En televisión es conocida por su estelar en The Walking Dead.

La mejor Gira de Conciertos fue "Reputation Tour", la quinta de Taylor Swift y que sirvió para promocionar su sexto disco de estudio, Reputation (2017).

El mejor programa Talk Show de horario Nocturo fue The Tonight Show, de Jimmy Fallon, transmitido por la cadena NBC.

El mejor Artista Country fue Blake Shelton, responsable de álbumes como Bringing Back the Sunshine (2014)

If Im Honest (2016) y Texoma Shore (2017).

La mejor Actriz de Televisión fue Katherine McNamara, la Clary Fray de la serie Shadowhunters: The Mortal Instruments.

El mejor Actor de Televisión fue Harry Shum Jr., el Charlie Wu de la película Crazy Rich Asians y que protagoniza el programa Shadowhunters: The Mortal Instruments.

Por lo que era de esperar que el mejor Show de Televisión recayó en Shadowhunters, sobre una clase de seres humanos que tienen sangre angelical, lo que les permite proteger a nuestra especie de los demonios.

La mejor Artista Femenina fue la cantante, compositora y modelo Nicki Minaj y su disco Queen fue escogido como el mejor Álbum.

La mejor Actriz de Cine fue Scarlett Johansson, nominada al Globo de Oro por su participación en las producciones Match Point (2005), A Love Song for Bobby Long (2004), Girl with a Pearl Earring (2003) y Lost in Translation (2003).

El mejor Reality Show de la Televisión fue Keeping Up With The Kardashians.

La Estrella de un Reality Show fue Khloé Kardashian.

El mejor Show de Competencias de la Televisión fue The Voice.

La mejor Película de Acción y la mejor película del año fue una de Marvel: Avengers: Infinity War, estelarizada por Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch y Chris Evans, entre otros.

Mejor Grupo de 2018: el grupo de K-pop surcoreano BTS.

El mejor Show de Ciencia Ficción/Fantasía de 2018 fue Wynonna Earp, que gira en torno a una agente especial de la unidad The Monster Squad, que se dedica a combatir cualquier amenaza sobrenatural.