Mi lugar favorito es un musical que le recuerda al espectador la importancia de valorar las costumbres y tradiciones de Panamá.

A partir de una historia de corte fantástico y onírica, le comparte a la audiencia que el universo rural es tan o más interesante que el entorno urbano.

Este montaje, que se presenta en el Teatro en Círculo hasta el 1 de julio, se centra en Andy (Paul Salazar), un niño mimado por sus padres ( Rogelio Bustamante y Ivette Cordovéz), quienes lo han acostumbrado que lo mejor para disfrutar de unas vacaciones es trasladarse fuera de nuestras fronteras.

¿Qué pasa cuando deciden pasar unos días en la casa de los abuelos ( Nuria Mateu y Dídimo Cerrud) en el interior? Lo que Andy pensó que sería una experiencia aburrida se convertirá en momentos que jamás olvidará.

Mi lugar favorito, escrita por Jonathan Prosper, es producida por Diana Abouganem , Lenin Belloso y Ricardo Martino, quien a su vez dirige este musical, y Carina Weber es la asistente de dirección. Esta obra se presenta en el Teatro en Círculo del 7 de junio al 1 de julio, de miércoles a sábado a las 7:30 p.m. y los domingos a las 2:00 p.m. y a las 5:00 p.m. Su elenco lo integran, entre otros muchos, Paul Salazar, Luis Rosman, Miguel Cuadra, Nuria Mateu, José Teng, Rogelio Bustamante, Meli Moreno, Dídimo Cerrud, Ivette Cordovez y Mía Rocha.

Esencia de nacionalidad

“ Mi lugar favorito nos brinda la oportunidad de vivir a través de la imaginación de un niño de la ciudad capital, un mundo mágico con personajes que representan símbolos de nuestra cultura, de nuestra flora y fauna, de los cuentos y leyendas panameñas, de las costumbres de nuestra gente del campo. Contiene la esencia de nuestra nacionalidad”, comenta el director de este montaje, Ricardo Martino, quien fue productor de esta pieza en sus versiones de 2005, 2011 y 2012.

“Estamos ante la prueba de que en Panamá se puede crear contenido original y eso tiene un valor inconmensurable. Esta es la cuarta vez que se monta el espectáculo de forma profesional, y hay muchas mejoras: música en directo, nuevos personajes, coreografías inéditas”, asegura José Teng, quien es Tomasito el Cocuyo, un insecto que conecta a Andy con la inmensa imaginación del chico.

“Esta obra realza nuestras raíces, de una forma entretenida y nos recuerda los lugares únicos que tenemos a la vuelta de la esquina si nos tomamos el tiempo de alzar la mirada y ver lo hermosa que es esta tierra”, plantea Miguel Cuadra, el simpático Gallo Vicente.

“Estoy seguro que los panameños y extranjeros que nos visiten, podrán unirse a esta aventura y se marcharán complacidos de lo hermoso que es Panamá”, plantea Luis Rosman, quien interpreta al Señor Tiempo, quien tiene la función de guiar al espectador con el transcurrir de esta trama.

“Les compartiremos esas historias que nos cuentan nuestros abuelos. Mi lugar favorito es una obra para toda la familia”, plantea Paul Salazar, un Andy que aprende a ser panameño.

Para Rogelio Bustamente, quien encarna a Andrés, el ocupado papá de Andy que no visitaba a sus padres desde hacía casi ocho años, esta obra “muestra elementos de nuestra campiña de una forma mágica y colorida”.

Relevancia

La abuela María ( Nuria Mateu) le comenta a Andrés: “recuerda hijo, hay belleza en todos lados, pero nunca como la que existe en el lugar que uno nace”.

¿Por qué la gente olvida esta verdad? “Porque se dejan llevar de la publicidad de otros lugares, sin saber que en nuestro país contamos con lugares llenos de encanto. Conozcámos Panamá y enamorémonos de él”, manifiesta

“Vivimos en una sociedad que se mueve aceleradamente y no se detiene a admirar las bellezas que le rodean. Es más sencillo visitar un nuevo destino en el exterior que disfrutar de la riqueza de nuestras tradiciones. El panameño debe sentirse orgulloso de nuestra esencia”, indica Luis Rosman.

Rogelio Bustamante no comprende “cómo prefieren ir a otra parte si aquí tenemos todo lo necesario para pasar grandes momentos: frío, calor, gente amable y cálida, playas, bosques, montañas y todo a muy pocas horas de casa. Tal vez por ese afán de conocer nuevas culturas o ciudades, pero al final ‘todos vuelven’ como dice Rubén Blades”.

En lo personal, Miguel Cuadra admite que “ todavía me faltan muchas cosas por descubrir de esta tierra. Todavía tengo lugares que necesito conocer y otros a los que quiero regresar”.

Este hecho es resultado, opina Ricardo Martino, del desconocimiento, “no sabemos lo que tenemos o subestimamos, lo que tenemos y no le damos la importancia a lo que gente de otras latitudes le dan a lo suyo y a lo nuestro también. Es importante que la gente aprenda el gusto por lo nuestro , y es responsabilidad de todos enseñar a nuestras nuevas generaciones que nuestro Panamá es un país hermoso, y que cada región y provincia ofrece un sinnúmero de costumbres, tradiciones, gastronomía, paisajes, etc.”.

“Al saber que estamos en Panamá y que somos panameños, pareciera que siempre tendremos la oportunidad de hacer turismo interno. Pero si te aparece la oportunidad de viajar a otro país, es como si se pudiera descubrir algo nuevo e interesante. Seguramente esto también pasa en muchos países del mundo”, admite José Teng.

Medio ambiente

Otro de los mensajes del musical Mi lugar favorito es preservar el medio ambiente del istmo.

Como señala la Flor del Espíritu Santo ( Cristina de la Fuente) cuando le hace una petición a Andy: “me gustaría que nos ayudaras diciéndoles a todos los niños y a tus amigos lo importante que es la conservación de la naturaleza”.

“En Panamá hemos creado conciencia de esta problemática, pero aún nos hace falta crear más campañas, sobre todo, entre las nuevas generaciones. Aún vemos calles inundadas, playas con desechos y basura, y casi ni sembramos árboles. Unirnos como país y sociedad sería un compromiso que debemos asumir todos”, asevera Luis Rosman.

“Se han hecho esfuerzos parciales en esta materia, pero no es suficiente, la educación es muy importante. El panameño no ha sido educado para respetar el medio ambiente, es un tema de conciencia, si no recogemos la basura de nuestras casas, si no podemos manejar algo tan básico, ¿cómo podemos pensar en preservar el medio ambiente?”, comenta Ricardo Martino.

Desde joven, Rogelio Bustamante formó parte de grupos conservacionistas en Los Santos, “pero se trabaja con las uñas, no es fácil. Para muchos es muy fácil lanzar basura a la calle sin ningún cargo de conciencia. El amor por la naturaleza se cultiva desde casa, de esa manera tendremos un mejor país. Hay que trabajar de manera incansable con este tema”.

El proceso es lento, piensa Miguel Cuadra. “Faltan más leyes para incentivar más acciones a favor del medio ambiente, más voluntad de los ciudadanos y empatía por todo los que nos rodea, por cuidar nuestra casa prestada y dejar un mejor futuro a nuestros hijos”.

A José Teng le da esperanza ver las campañas ecológicas existentes, “pero el problema es que hay muchos errores cometidos en los planes de ejecución. Por ejemplo, ver que hay canastas para reciclar, excelente. Pero si solamente pones en un lugar la canasta para el plástico, al otro extremo del lugar la de papel y más lejos la de basura orgánica, será imposible dividir toda la basura y terminas tirando todo en una sola canasta. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos entender, aquí y en todo el mundo, que la Tierra es nuestro hogar y tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidarla”.