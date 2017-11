Cuatro películas estadounidenses y una italiana están nominadas a mejor película por parte de los premios Spirit.

Cada año este galardón destaca lo mejor del cine, mayoritariamente hecho en la unión americana, y es una señal de cuáles producciones de bajo presupuesto tienen más opciones de ingresar a la carrera por alguna nominación al Óscar.

Por ejemplo, en 2016 el drama Moonlight se llevó las seis categorías en las que estaba nominada: mejor película, director ( Barry Jenkins), guion, fotografía, montaje y el Robert Altman (al realizador, al director de casting y a todo el reparto). Cuando este drama social llegó al Óscar recibió tres premios Óscar: mejor película, guion adaptado y actor de reparto para Mahershala Ali.

LAS NOMINADAS ESTE AÑO

), dirigida y coescritra pores un drama romántico ambientado en la década de 1980. Se basa en una novela dey gira en torno a un chico de 17 años que descubre quién es.

Call Me by Your Name recibió 6 nominaciones a los Spirit, incluyendo mejor película, director, actor para Timothee Chalamet, intérprete secundario Armie Hamme, fotografía para Sayombhu Mukdeeprom y edición para Walter Fasano.

Además,fue segunda finalista en el aparte de mejor película en ely obtuvo el premio del público en los festivales de

Mientras que Get Out, dirigida y escrita por Jordan Peele, es un thriller de terror sobre un afroamericano que visita la casa de los padres de su novia blanca.

Get Out, nominada a la mejor película independiente internacional del British Independent Film Awards, obtuvo cinco nominaciones al Spirit: película, director, actor ( Daniel Kaluuya), guion ( Jordan Peele) y edición ( Gregory Plotkin).

Lady Bird, dirigida y escrita por Greta Gerwig, es sobre la tensa relación entre una madre y una hija que tiene muchas inclinaciones artísticas. La joven quiere ir a una gran ciudad a probar suerte y dejar atrás una comunidad pequeña y conservadora.

En los Spirit, Lady Bird está nominada en los apartes de mejor película, actriz ( Saoirse Ronan), actriz secundaria ( Laurie Metcalf) y guion ( Greta Gerwig).

The Florida Project, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes, tiene dos nominaciones al Spirit: película y director.

, dirigida y coescrita pores un drama económico sobre unos adultos que pasan penurias financieras y unos hijos (los suyos) que se divierten sin saber en el mundo caótico que habitan. Un drama humano y un hermoso homenaje a la infancia.

The Rider, realizada y escrita por Chloé Zhao, tiene nominaciones al Spirit en los siguientes apartes: película, director, fotografía ( Joshua James Richards) y edición ( Alex O'Flinn).

Para los amantes de los dramas de superación, y para los que adoran a los animales, The Rider le gustará. Se trata de una película sobre un hombre joven que ya no puede montar a caballo y lleva a cabo un viaje para tratar de reencontrarse consigo mismo.