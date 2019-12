Hollywood en el 2017

El cine industrial, en teoría, debe tener un extraordinario 2017, ya que más de un título generará muchos dividendos financieros para los dueños de Hollywood.

En el año que está por llegar dirán adiós varias sagas, luego de ofrecer ganancias importantes. Una de ellas es la de Wolverine, por lo menos, será la última vez que Lobezno tendrá el cuerpo del actor Hugh Jackman, quien ha manifestado que está cansado de salvar al planeta.

El conocido personaje de la Marvel llegará en su tercera entrega como estrella única y se basará en el cómic El viejo Logan. James Mangold vuelve a dirigir esta serie de acción y ciencia ficción y Logan estará en pantallas a principios de marzo.

Los dos capítulos anteriores de Wolverine (2009 y 2013), en conjunto, hicieron 787.9 millones de dólares.

Los seguidores de los zombis con capacidades de corredores olímpicos tendrán su disfrute con Resident Evil: The Final Chapter, basada en un popular videojuego.

Esta es otra franquicia cinematográfica que tendrá su último capítulo en 2017. Sus productores han prometido que será el broche de oro de una saga que para algunos perdió fuerza argumental desde hace varios años y para otros, más allá de la rentabilidad, es todo un referente audiovisual.

Las cinco Resident Evil, en total, han obtenido en venta de tiquetes 915.9 millones de dólares. Habrá que esperar para ver cómo le va a The Final Chapter, que llegará a las salas a finales de enero.

Otro ejemplo del paso del dibujo a la pantalla grande será La Bella y la Bestia, con la que Disney quiere, de la mano de la actriz Emma Watson, repetir el éxito en boletería de otros traslados triunfantes como El libro de la selva (2016, 966.5 millones de dólares), Maléfica (2014, 758.5 millones de dólares) y Encantada (2007, 340.4 millones de dólares). Esta producción de Bill Condon estará disponible a mediados de marzo.

Otra norma serán las secuelas. Aunque la primera fue un desastre de crítica y fue objeto de más de una burla, las damas que suspiran por Christian Grey (Jamie Dornan) y las que envidian a Anastasia Steele (Dakota Johnson) esperan con ansias Cincuenta sombras más oscuras (Fifty Shades Darker). La cita con el lado sádico del amor será a inicios de febrero.

La primera parte, Fifty Shades of Grey (2015), de Sam Taylor-Johnson, recaudó a nivel mundial 571 millones de dólares a partir de una inversión de 40 millones de dólares.

La que no tiene señales de terminar es la saga de Rápido y furioso. Los motores de arranque de su octava entrega será a mediados de abril. Ya están anunciadas una novena y una décima parte para 2019 y 2021, respectivamente.

Entre 2001 y 2015 este grupo de películas sobre automóviles veloces ha hecho en total 3 mil 896 millones de dólares.

Otra serie que parece desconocer la jubilación es la que tiene como protagonista al capitán Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, de Joachim Rønning y Espen Sandberg, llegará a finales de mayo.

Entre 2003 y 2011 Jack Sparrow ha dominado los mares de la riqueza, y la prueba es que entre las cuatro han acumulado 3 mil 729 millones de dólares.

MÁS PRODUCCIONES

El año 2017 será un festín para la audiencia que le encanta ver en el cine a personajes ya conocidos.

Por ejemplo, vendrá Guardianes de la Galaxia Volumen 2 (mayo). Luego del excelente desempeño de la primera, con 773.3 millones de dólares en la taquilla, era obvio que vendrían más aventuras.

Una que desea convertirse en tendencia es la segunda parte de Guerra Mundial Z (sin fecha precisa). Su primer encuentro con el público ocurrió en 2013 y obtuvo 540 millones de dólares.

La serie Divergente viene con Ascendente (sin fecha precisa). Entre 2014 y 2016 ha recaudado en todo el mundo 765.4 millones de dólares.

Hay otros títulos pertenecientes a la ciencia ficción que también querrán su pedazo del pastel de la preferencia: Transformers: el último caballero (finales de junio), de Michael Bay; Alien: Covenant (segunda quincena de mayo), de Ridley Scott y este mismo director será el productor de una esperada continuación, Blade Runner 2 (inicios de octubre), de Denis Villeneuve y Star Wars: Episodio VIII (15 de diciembre), de Rian Johnson.

Gru: mi villano favorito 3 (junio) quiere igualar los buenos desempeños de sus dos primeras partes, más Minions, que entre todas han hecho dos mil 673 millones de dólares.

Otro largometraje en espera de encandilar a los amantes del cine es Guerra por el Planeta de los Simios (14 de julio), de Matt Reeves.

De parte de los superhéroes provenientes de los cómics está, por parte de la empresa Marvel, además de la ya mencionada Logan, Thor: Ragnarok (3 de noviembre), de Taika Waititi, y DC Comics aspira a estar en la delantera con La liga de la Justicia (17 de noviembre), de Zack Snyder.

El terror estará representado por dos títulos esperados por los admiradores de los sustos: Insidious: capítulo 4 (20 de octubre), de Adam Robitel, y Annabelle 2 (11 de agosto), de David F. Sandberg.