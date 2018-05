Danilo Pérez, músico y docente panameño, será uno de los encargados de inaugurar el evento Trama, con la conferencia “ Cambio social a través de la música”, el 15 de mayo, a las 7:00 p.m.

Esta actividad, con uno de los mayores exponentes nacionales de la músisa, es de entrada gratuita en el Ateneo de la Ciudad del Saber.

Quien también ofrecerá una disertación ese martes es la cantante y compositora istmeña, quien compartirá con el público el tema “”.

Desarrollo

La música ha transformado la existencia de Danilo Pérez, autor de discos como Central Avenue y Across The Crystal Sea, pues gracias a ella ahora “es una persona más paciente, tolerante y optimista. Me ha ayudado también a desarrollar el pensamiento crítico e interconectivo, y a entender la relación entre la creación de la música y la creación de los valores de mi propia vida”.

Como padre de tres chicos (Daniela, Carolina y Daniel), aspira a que la música les refuerce la autoestima y la personalidad de cada uno de ellos.

“Que les dé herramientas para ser más sociables y humildes. Y les ayude a desarrollar la educación interconectiva e interdisciplinaria”, agrega Danilo Pérez, creador del disco Children Of The Light, una colaboración con sus compañeros del grupo Wayne Shorter Quartet John Patitucci y Brian Blade.

Por alcanzar

Lo que está pendiente es que la sociedad civil y el Estado panameño entiendan que el arte es uno de los principales motores del cambio social.

“Estas son áreas que necesitan seguir mejorando, y es nuestra responsabilidad seguir haciendo nuestra parte educativa. Nuestra meta es que la sociedad civil y el Estado panameño utilicen la creatividad, la música y las artes como los ingredientes esenciales en la economía y el crecimiento cultural de nuestro país”, resalta el embajador de buena voluntad de Unicef.

Evento

Trama, el evento más importante dedicado a la industria musical nacional de las últimas décadas, se realizará del 15 al 18 de mayo en la ciudad de Panamá.

Su oferta incluye conferencias, presentaciones, clases y conversatorios en el, sitio donde se podrá inscribir la gente de manera directa.

También habrá tres noches de showcases, del miércoles 16 al viernes 18 de mayo, a las 8:00 p.m. Estarán en proscenio bandas y artistas panameños, en un espacio de dos horas en cada jornada, con tres intermedios.

Tiene un valor de entrada variado, aunque si usted paga 100 dólares puede asistir al programa diurno de las charlas, las clases y los showcases nocturnos.

Trama es una iniciativa de la Fundación Ciudad del Saber, con el apoyo estratégico del Banco Interamericano de Desarrollo. Es coorganizado con la Fundación Tocando Madera, el Folk Lab Studio, la Fundación Afrodisíaco, Contraseñas y Show Our Show.

Mejoras

A Danilo Pérez le parece “buena y necesaria” la iniciativa de Trama, ya que es importante desarrollar iniciativas que ayuden a fomentar alianzas creativas y puntos de encuentros para los profesionales de la industria musical”.

La industria musical nuestra registra mejoras si se le compara cuando Danilo Pérez decidió que los sonidos y las notas serían su forma de expresarse y de ganarse la vida, cuando el Cholo Pérez comenzó a estudiar en 1985 composición de jazz en la prestigiosa Berklee College of Music ( Estados Unidos).

En el área de grabación, por ejemplo, “antes era muy costoso y hoy en día es mucho más barato. La industria discográfica se ha renovado completamente. Los discos en formato físico no se venden tanto, sino más digitalmente”.

Progreso para todos

Si alguien sabe cómo la música puede mejorar la vida de todos es el compositor y activista social Danilo Pérez, quien desde el Festival de Jazz de Panamá (creado en 2003 ) y desde la Fundación Danilo Pérez (establecida en 2005) ha dado oportunidad a miles de jóvenes que se expresen desde los secretos del pentagrama, y ese nuevo saber les ha permitido a estos chicos, tanto nacionales como extranjeros, acceder a nuevos espacios de crecimiento en todos los sentidos.

“El cambio desde la música se produce gracias a una base académica, artística y científica de excelencia. Es una herramienta valiosa para producir un cambio social positivo”, opina Pérez, quien ejerce como artista por la paz de Unesco.

Creatividad

Pruebas científicas afirman que la música tiene un impacto positivo en la concentración, la memoria, la creatividad, y muchos otros aspectos del desarrollo del ser humano, enumera Pérez, quien ha compartido escenario con figuras como Dizzy Gillespie, Tito Puente, Wynton Marsalis, Tom Harrell, Gary Burton y Roy Haynes, entre otros.

Resalta que hay conductas sociales que se practican y se refuerzan a través del aprendizaje de una buena improvisación musical. “Por ejemplo, una improvisación musical efectiva requiere de escuchar, compartir y tomar turnos”.

Este arte, además, permite a cada ejecutante darle nuevos bríos a valores como la responsabilidad, la disciplina, la transparencia y el trabajo en equipo, anota quien va a inagurar el evento Trama, este martes 15 de mayo, a las 7:00 p.m., en el Ateneo de la Ciudad del Saber, una disertación de entrada libre.

“El desarrollo individual del músico como solista tiene que ser de beneficio a la comunidad, y muchos otros aspectos se aprenden en el proceso creativo si es aplicado correctamente”, advierte el que compuso la música para el Museo de la Biodiversidad en Panamá.

Logros

La Fundación Danilo Pérez, ubicada en San Felipe, ha colaborado en la educación “de miles de músicos en Panamá y del extranjero”.

Cada año le dan seguimiento a 250 estudiantes de distintos sectores de la ciudad de Panamá “y con las giras al interior del país esa cifra sube a 500 estudiantes anualmente”.

Mientras que desde el primer Festival de Jazz de Panamá, más de 21 mil jóvenes han participado en sus eventos educativos y han tenido “acceso directo a los mejores músicos del mundo y han sido entrenados en el trabajo social y en la producción de eventos”, sin olvidar que el público en general que asiste a los conciertos también aprende de los invitados nacionales e internacionales.

“Hemos tenido más de 100 estudiantes que se han ido a estudiar al extranjero gracias al festival y a la fundación, principalmente a centros educativos ubicados en Estados Unidos y Puerto Rico”, comenta el responsable de discos como Expeditions- Panamania y Detroit World Suite - La leyenda de Bayano.

Más de un muchacho que “no tenía la oportunidad de estudiar en grandes escuelas de música lo ha podido hacer. Con esta educación y experiencia internacional han podido romper con el círculo de la pobreza en una generación y para siempre”.

A la par, el Festival de Jazz de Panamá ha sido modelo para otros festivales de música en el istmo y a la par ha servido de inspiración para actividades similares en otras partes de Latinoamérica.

“También se ha creado un turismo cultural y educativo nunca antes visto en Panamá”, resalta Pérez, quien en más de una ocasión ha sido nominado al premio Grammy.

Historia de éxito

Hay más de una historia de superación social de la mano del jazz que conoce de forma clara Danilo Pérez, lo que se traduce en prueba de que el Festival de Jazz de Panamá y la Fundación Danilo Pérez han dado en la diana.

Una de esas pruebas fehacientes es el ascenso de Joshue Ashby, quien fue becado por la fundación para estudiar en la prestigiosa institución académica Berklee College of Music ( Estados Unidos).

“Joshue viene de una sección de Colón que tiene mucha pobreza material, pero gracias a sus estudios de música ha salido de la pobreza y hoy es una persona productiva”, añade.

Joshue Ashby es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, profesor en la Fundación Danilo Pérez, fundador de Joshue Ashby & C3 Project y director musical del Campamento Creativo Musical Juvenil de Colón.

Un segundo caso de triunfo

Otra muestra del inmenso poder de la música y de la influencia de las iniciativas de Danilo Pérez y su equipo de entusiastas es la carrera de Carlos Agrazal, quien llegó “como un adolescente vulnerable a la ciudad de Panamá, siguiendo los pasos de su difunto padre, quien era músico en Penonomé”.

Después de realizar sus estudios en el Conservatorio de Puerto Rico, “Carlos vive de la música, y al igual que Joshue, giran por el mundo representando a la fundación”, manifiesta.

Carlos Agrazal ha demostrado su talento en festivales internacionales de música en Estados Unidos, España, Italia, Taiwán, Egipto, Puerto Rico, Chile, Costa Rica y Panamá.

Otra habilidad que tiene Agrazal es capturar la realidad desde la fotografía. Ha publicado en los libros The Street photographer notebook y Photosmartphone Book II.

En 2015 realizó su primera muestra en solitario en Panamá denominada “ Senderos Habituales”.

Sus imágenes han formado parte de exposiciones colectivas en Estados Unidos, España, Reino Unido, Egipto, México, Colombia, Guatemala y Panamá.

Ambos istmeños se han convertido en líderes en sus respectivas comunidades, recapitula Danilo Pérez, “y hoy trabajan para extender el cambio social a otros jóvenes en una situación vulnerable”.