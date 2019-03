El Portal Internacional del Festival Internacional de Cine de Panamá se compone de producciones que han ganado premios en los César (el Óscar francés) o en los Bafta (el Óscar británico), o bien han sido aplaudidas en festivales como Toronto, Venecia, Cannes, Valladolid y San Sebastián. + info Lucrecia Martel estará en el Festival de Cine de Panamá Ricardo Darín, Yalitza Aparicio y Edward James Olmos estarán en el IFF Panamá Anuncian nuevas producciones de América Central y el Caribe para el IFF Panamá 2019 Lo que traerá el Portal Iberoamericano del IFF Panamá 2019 Este evento anual, que se realizará a cabo del 4 al 10 de abril, trae largometrajes de Líbano, Irán, Corea, Polonia, Reino Unido, Francia e Italia, entre otros países, y que van del drama familiar al drama social, y del thriller al musical.

“Nos sentimos muy complacidos de contar con visiones interesantes, provocativas y ambiciosas del cine contemporáneo,” comentó, directora artística delen una nota de prensa. “Esta muestra reúne obras de los talentos más destacados del cine internacional y para nosotros es importante que el público de Panamá tenga la oportunidad de experimentar estas importantes obras cinematográficas”.

Los organizadores de esta iniciativa informan que las entradas “para las galas de apertura y clausura, así como de las demás funciones del festival, estarán a la venta a través de TusTiquetes.com y desde el 25 de marzo se abre la venta general de boletos".

Akasha (2018, Sudán\Sudafrica\Qatar\Alemania), de Hajooj Kuka. Sinopsis: "Adnan es un revolucionario sudanés que es considerado un héroe de guerra. Lo único que se compara a sus sentimientos por Lina es su amor por su rifle AK47. Cuando Adnan está retrasado para reintegrarse a su unidad militar, el comandante del ejército, Blues, lanza una kasha: una búsqueda para arrestar soldados ausentes. Adnan se encuentra desprovisto y huye con el pacifista Absi. Una amistad improbable florece, y los dos amigos planean el reencuentro de Adnan con su arma y con su amada Lina, mientras huyen de sus compañeros soldados. En una serie de cómicos acontecimientos en 24 horas, exploramos la vida e ideología en áreas secuestradas por rebeldes en Sudán".

Burning (2018, Corea del Sur), de Lee Chang-Dong. Sinopsis: "Jongsu, repartidor, se encuentra trabajando cuando se topa con Haemi, una chica que vivía en su vecindario. Ella le pregunta si le importaría cuidar a su gato mientras se va de viaje a África. Cuando Haemi regresa, presenta a Jongsu a un enigmático joven llamado Ben, quien conoció durante su viaje. Un día Ben le cuenta a Jongsu sobre su inusual hobby".

Cafarnaúm (2018, Líbano), de Nadine Labaki. Sinopsis: "Zain es un ingenioso niño de 12 años que sobrevive en las calles de una ciudad olvidada. Después de ser encarcelado por un crimen, Zain demanda a sus padres por haberlo traído al mundo".

(2018,), de. Sinopsis: "Afrooz es la capitana del equipo de Futsal Nacional de Iran. Su sueño de jugar en la final de los Juegos Asiáticos se ha hecho realidad a sus 30 años, y luego de 11 años de trabajo y esfuerzo. En el aeropuerto se da cuenta que su esposo, un famoso presentador de televisión, ha utilizado su derecho legal para prohibirle la salida del país. El supervisor de seguridad del equipo, su abogado, su mejor amigo y el equipo creen que la solución es convencer a su esposo de que la deje salir del país. Contra su derecho y su voluntad, Afrooz sabe que debe tragarse su orgullo y convencer a su marido en cualquier manera posible".

Cold War (2018, Polonia\Reino Unido\Francia), de Pawel Pawlikowski. Sinopsis: "Durante la guerra fría, en la Polonia de Stalin y el París bohemio de 1950, un músico y una joven cantante viven un amor apasionado durante una época imposible".

Custodia (2017, Francia), de Xavier Legrand. Sinopsis: "Miriam y Antoine están divorciados, y Miriam busca custodia completa de su hijo Julien, para protegerlo de su padre, que ella cree es violento. Antoine alega el caso y la abogada falla a favor de una custodia compartida. Julien, preso de un conflicto entre sus padres, se ve obligado a prevenir que algo peor suceda".

Dogman (2018, Italia\Francia), de Matteo Garrone. Sinopsis: "En un lugar en las afueras de la ciudad, donde la única ley parece ser la del más fuerte, Marcello vive su día a día entre el trabajo en su modesta peluquería para perros, los momentos con su adorada hija Alida y una extraña relación de inferioridad con Simoncino, un ex boxeador que aterroriza a todo el barrio. Dispuesto a recuperar su dignidad tras la enésima humillación por parte de Simoncino, Marcello ideará una venganza que traerá consecuencias inesperadas".

Erased (2018, Eslovenia\Croacia\Serbia), de Miha Mazzini. Sinopsis: "Ana da a luz en un hospital de la localidad, y todo sale bien, excepto por sus papeles - su registro no aparece en la computadora - una pérdida temporal de información causada por un error técnico. En tan solo unos días, Ana se ve atrapada en la ineficiencia del sistema: no aparecer en la computadora significa no tener seguro social, ni residencia ni bebe. Ana es brutalmente forzada a dejar a su niña recién nacida en el hospital, sin derecho a visitarla, hasta que todo se solucione. Legalmente Ana no existe. El 26 de febrero de 1992, El Ministerio Interior de La República de Eslovenia eliminó a 25,671 de sus ciudadanos del sistema. La mayoría aún no puede recuperar su estatus legal".

(2018,), de. Sinopsis: "Falls Around Her sigue la vida de Mary Birchbark (Tantoo Cardinal), una legendaria cantante que regresa a la naturaleza de su reserva para conectarse con la tierra y su comunidad. Mary empieza a sentir que alguien la está observando. Insegura de lo que es real o imaginario, Mary se sumerge en su aislamiento y explora el impacto psicológico de su pasado y su presente".

Gloria Bell (2018, Estados Unidos\Chile), de Sebastián Lelio. Sinopsis: "Gloria es una mujer libre, divorciada, que pasa sus días en una oficina y las noches en la pista de baile, disfrutando de la vida nocturna de Los Ángeles. Después de conocer a Arnold, de repente siente como si se estuviera enamorando, en medio de la alegría y las complicaciones del romance, las citas, su identidad y su familia".

I am not a Witch (2017, Reino Unido\Francia\Alemania), de Rungano Nyoni. Sinopsis: "Shula es una niña de 9 años que es condenada por brujería y enviada a un campamento en el desierto. Amenazada con que si se escapa se transformará en una cabra, a medida que navega por su nueva vida, debe decidir si acepta su destino o asume las consecuencias de buscar la libertad".

Leto (2018, Rusia), de Kirill Serebrennikov. Sinopsis: "Es el verano a principios de los años ochenta, y la escena del rock subterráneo arde en Leningrado. Entre los seguidores de Led Zeppelin y Bowie, el joven Viktor Tsoi está ansioso por hacerse famoso. El encuentro con su ídolo Mike y su bella esposa Natasha alterará su vida para siempre. Juntos construirán su leyenda y cambiarán el destino del rock and roll en la Unión Soviética".

Never Look Away (2018, Alemania\Italia), de Florian Henckel von Donnersmarck. Sinopsis: "Inspirada en hechos reales, en tres eras diferentes de la historia de Alemania, Never Look Away cuenta la historia de Kurt, un joven estudiante de arte que se enamora de su compañera Ellie. El padre de Ellie, el profesor Seeband, un reconocido doctor, desaprueba la elección de su hija y se empeña en destruir la relación. Lo que ninguno de ellos sabe es que sus vidas están conectadas por un terrible crimen que Seeband cometió décadas atrás".

One Day (2018, Hungría), de Zsófia Szilágyi. Sinopsis: "Anna, madre de tres niños, está siempre corriendo de un lado al otro - del trabajo a la enfermería, a la escuela, al ballet, y a clases de esgrima. Como si esto fuera poco, sospecha que su esposo le está siendo infiel. Sus problemas no son únicos, pero Anna simplemente no tiene tiempo para pensar. Todo se va acumulando como una amenaza. Seguir adelante requiere más energía de la que le queda. ¿Podrá salvar lo que es único y frágil en su vida?".

Si la colonia hablara (2018, Estados Unidos), de Barry Jenkins. Sinopsis: "Basada en la novela de James Baldwin, Si la colonia hablara narra la historia de Tish, una mujer recién casada que lucha para probar la inocencia de su esposo, mientras que continúa con su primer embarazo. Una celebración de amor contada por una pareja joven, sus familias y su vida. Su búsqueda de la justicia, el amor y la promesa del Sueño Americano".

Transit (2018, Alemania\Francia), de Christian Petzold. Sinopsis: "Georg abandona Francia después de la ocupación Nazi, asumiendo la identidad de Weidel, un autor fallecido cuyos papeles encuentra por cosas del destino. Atrapado en Marsella, mientras se acostumbra a huir, todo cambia cuando se enamora de la misteriosa Marie, una joven mujer en búsqueda de su esposo desaparecido".

Un asunto de familia (2018, Japón), de Kore-eda Hirokazu. Sinopsis: "Después de una de sus pequeñas sesiones de robo, Osamu y su hijo se encuentran con una niña en el frío. Al principio, renuente a refugiar a la niña, la esposa de Osamu se compromete a cuidarla después de enterarse de las dificultades que ella enfrenta. Aunque la familia es pobre, apenas ganan suficiente dinero para sobrevivir a través de delitos menores, parecen vivir felices juntos hasta que un incidente imprevisto revela secretos ocultos, probando los lazos que los unen".

Working Woman (2018, Israel), de Michal Aviad. Sinopsis: "La vida laboral de Orna se torna insoportable. Su jefe la estima, y le da un ascenso al mismo tiempo que la acosa. Su esposo lucha por mantener a flote su nuevo restaurante, y Orna se convierte en el sustento principal de sus tres hijos. Cuando su mundo finalmente se desmorona, debe encontrar la valentía para pelear, en su propia manera, por su trabajo y su autoestima".